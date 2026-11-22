Se realizan las últimas fases de Miss Universo 2026 rumbo a la final, que tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre 2026. Este día, la mexicana Fátima Bosch entregará la corona a la siguiente reina de belleza, que deberá cumplir con las directrices que esta posición demanda. Por ello, si no te quieres perder el momento, conoce los horarios del cierre del certamen.

Como te hemos dado a conocer previamente, este concurso internacional está compuesto de varias fases, que van del desfile con trajes típicos a la preliminar, donde se definirán las finalistas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Mensaje de Fátima Bosch, Miss Universo, en la ONU: Esto Dijo Sobre la Humanidad

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2026?

La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo está por llegar a uno de sus momentos más importantes, pero antes de que esto suceda quedan pendientes algunos pasos, como la competencia preliminar. Por ello, acá te damos a conocer la guía de horarios de Miss Universo 2026:

Preliminar: Domingo 22 de noviembre de 2026 - 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Posteriormente, ya que se defina a las finalistas en la mencionada etapa, tras las pasarelas en traje de baño y vestido de noche, se realizará la final el 24 de noviembre 2026. Los horarios son los siguientes:

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026.

Ceremonia: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Antesala: 18:00 horas.

Cabe señalar que, previamente, el día lunes, se realizará la 'Fátima’s Farewell Tea Party', una fiesta en el Marriott Hotel donde se despedirá a la mexicana del reinado.

¿A qué hora entrega la corona Fátima Bosch en la final de Miss Universo 2026?

Debido a que el tiempo aproximado de la duración de la ceremonia final del certamen es de dos horas y concluye con la coronación de la nueva reina de belleza mundial, se prevé que la entrega del poder de Fátima Bosch a la ganadora será alrededor de las 21:00 horas.

Hasta este momento, las participantes son: