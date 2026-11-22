Horario de la Final de Miss Universo 2026: ¿A Qué Hora Entrega la Corona Fátima Bosch?
Tras un año de reinado, la mexicana pasará el cetro a la ganadora de la nueva edición, que se realizará este martes 24 de noviembre.
Tras un año de reinado, la mexicana pasará el cetro a la ganadora de la nueva edición, que se realizará este martes 24 de noviembre.
Se realizan las últimas fases de Miss Universo 2026 rumbo a la final, que tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre 2026. Este día, la mexicana Fátima Bosch entregará la corona a la siguiente reina de belleza, que deberá cumplir con las directrices que esta posición demanda. Por ello, si no te quieres perder el momento, conoce los horarios del cierre del certamen.
Como te hemos dado a conocer previamente, este concurso internacional está compuesto de varias fases, que van del desfile con trajes típicos a la preliminar, donde se definirán las finalistas.
La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo está por llegar a uno de sus momentos más importantes, pero antes de que esto suceda quedan pendientes algunos pasos, como la competencia preliminar. Por ello, acá te damos a conocer la guía de horarios de Miss Universo 2026:
Preliminar: Domingo 22 de noviembre de 2026 - 17:00 horas (tiempo del centro de México).
Posteriormente, ya que se defina a las finalistas en la mencionada etapa, tras las pasarelas en traje de baño y vestido de noche, se realizará la final el 24 de noviembre 2026. Los horarios son los siguientes:
Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026.
Ceremonia: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Antesala: 18:00 horas.
Cabe señalar que, previamente, el día lunes, se realizará la 'Fátima’s Farewell Tea Party', una fiesta en el Marriott Hotel donde se despedirá a la mexicana del reinado.
Debido a que el tiempo aproximado de la duración de la ceremonia final del certamen es de dos horas y concluye con la coronación de la nueva reina de belleza mundial, se prevé que la entrega del poder de Fátima Bosch a la ganadora será alrededor de las 21:00 horas.
Hasta este momento, las participantes son:
Jennifer Barreto - Miss Universo Puerto Rico
Bianty Gomperts - Miss Universo Curazao
Giorgia Waddington - Miss Universo Nueva Zelanda
Susana Medina - Miss Universo España
Sofía Córdova - Miss Universo El Salvador
May Grace Parry - Miss Universo Myanmar
Melissa Nuñez - Miss Universo República Dominicana
Melissa Bottema - Miss Universo Países Bajos
Anna Nikonova - Miss Universo Ucrania
Clara Vegas - Miss Universo Venezuela
Dominga López - Miss Universo Chile
Tamara Rogouski - Miss Universo Argentina
Adelina Castillo - Miss Universo Guatemala
Dalia Bucaraam - Miss Universo Ecuador
Mandina Cunha - Miss Universo Cabo Verde
Nimhara Sasindi - Miss Universe Sri Lanka
Mia Dio - Miss Universo Cuba
Kaziah Liz Mejo - Miss Universo India
Caleigh-Rose - Miss Universo Belice
Tatenda Josephina Rameau - Miss Universe Haiti
Sayuki Ito - Miss Universo Japón
Yuin Mohamed - Miss Universo Maldivas
Maeva Toumbou - Miss Universo Mayotte
Abelone Smedsrud - Miss Universo Norway
María Vargas - Miss Universo México
Gia Folcia - Miss Universo Italia
Nikolina Vujcic - Miss Universo Serbia
Charene Labuschagne - Miss Universo Namibia
Elizabeth Johnson - Miss Universo Aruba
Jasmine Blandford - Miss Universo Nicaragua
Gabriela Lineth González del Valle - Miss Universo Panamá
Georgina Kambongo - Miss Universo de la República Democrática del Congo
Caity Woethington - Miss Universo Australia
Mitchelle Daka - Miss Universo Uganda
Veera Grönlund - Miss Universo Finlandia
Lucía Pineyro - Miss Universe Uruguay
Juliana Myers - Miss Universo Islas Caimán
Luisa Pineda - Miss Universo Honduras
Aslihan Morali - Miss Universo Canadá
Selena Grant - Miss Universo Islas Turcas & Caicos
May Grace Parry - Miss Universo Maynmar
Caroline Porras - Miss Universo Bonaire
Emili Denneng - Miss Universo Estonia
Lasma Kutarska - Miss Universo Latvia
Fie Rose - Miss Universo Dinamarca
Itsmedina - Miss Universe Kyrgyzstan
Katti Fofanah - Miss Universo Sierra Leone
Bernella Velinor - Miss Universo Santa Lucía
Bajabulise Thela - Miss Universo Sudáfrica
Antea Ljubicic - Miss Universo Croacia
María Alejandra López - Miss Universo Colombia