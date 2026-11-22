Mejoravit es un programa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que otorga préstamos de hasta 169 mil 39 pesos para reparar, ampliar, remodelar o dar mantenimiento a una vivienda. Sin embargo, durante noviembre de 2026, usuarios han manifestado dudas sobre el depósito de los recursos, incluso después de recibir la aprobación de su crédito.

Las inconformidades comenzaron a expresarse en la cuenta oficial de Facebook del Infonavit, donde varios derechohabientes solicitaron información sobre el tiempo que deben esperar para recibir el dinero. Ante estos comentarios, también surgieron preguntas sobre la continuidad del programa y el estado de las solicitudes.

¿Por qué se suspendió Mejoravit en noviembre de 2026?

El Infonavit informó que su sistema se encuentra en actualización, por lo que algunos usuarios han experimentado dudas sobre el avance de sus solicitudes. A través de su cuenta oficial de Facebook, la institución aclaró:

“Actualmente, nuestro sistema se encuentra en actualización. Si tu crédito ya está en trámite, ten la certeza de que continuará con su proceso de atención. Agradecemos tu comprensión y te invitamos a estar al pendiente de nuestros canales oficiales”.

Por lo tanto, el aviso no confirma la cancelación del programa, sino una actualización del sistema. Además, el instituto aseguró que los financiamientos que ya están en trámite continuarán con su proceso de atención.

¿Cuánto presta Mejoravit y cuáles son sus condiciones?

El crédito es individual y no hipotecario. Los montos van desde 10 mil 698.67 hasta 169 mil 39.02 pesos, sin superar el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

La tasa de interés depende de la cantidad solicitada: es de 10% anual fija para préstamos de hasta 42 mil 794.69 pesos y de 11% para cantidades superiores. Los plazos de pago van de uno a cinco años en el primer caso y de uno a 10 años en el segundo.

Para solicitarlo, la vivienda debe pertenecer al trabajador o a determinados familiares y este debe habitarla. La suma de su edad y el plazo del financiamiento no puede superar los 70 años, o los 75 en el caso de las mujeres.