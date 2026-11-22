Un tiroteo durante una fiesta multitudinaria en Strathmore, California, Estados Unidos de América (EUA), dejó como saldo varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en Road 256, en Strathmore, California.

Poco antes de las 7:40 de la tarde (hora local) de ayer sábado, agentes de la TCSO atendieron un reporte sobre un tiroteo ocurrido durante una fiesta, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare.

Cabe recordar que el pasado 16 de noviembre, se registró otro tiroteo en Nueva York, donde dos agentes de seguridad fueron heridos de bala por una persona que se atrincheró en un apartamento del complejo Co-Op City, en el Bonx.

Investigan tiroteo durante fiesta en Strathmore, California

Cuando los agentes llegaron al lugar de la fiesta, auxiliaron a varias personas que habían recibido disparos durante el tiroteo.

También llegaron ambulancias y trasladaron a algunas de las víctimas a hospitales locales, mientras que otras llegaron por sus propios medios en vehículos particulares.

Hasta ahora, las autoridades no se ha dado a conocer el número total de víctimas. Ya se investigan los hechos.

Con información de N+

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