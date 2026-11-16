Un tiroteo activo movilizó este lunes 16 de noviembre a la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). Dos agentes de seguridad fueron heridos de bala por una persona que se atrincheró en un apartamento del complejo Co-Op City, en el Bonx.

Los policías acudieron a un llamado para realizar una verificación de bienestar en un apartamento del complejo, ubicado en Hutchinson River Parkway, cuando fueron atacados a tiros cerca de las 11:45 horas, según señaló el portavoz de la policía.

Se informó que ninguno de los agentes policiacos sufrió heridas que pusieran en peligro su vida y ambos se encuentran estables en hospitales locales.

La Policía indicó que los dos agentes fueron las únicas personas que resultaon heridas durante el tiroteo.

Hasta la 1:00 de la tarde de este lunes (tiempo local), el atacante se mantenía atrincherado en el apartamento, mientras elementos de las unidades del NYPD se encontraban en el lugar para atender la alerta.

Co-Op City es un complejo residencial que alberga a unas 50 mil personas.

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TLS