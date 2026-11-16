El ingreso del frente frío número 6, acompañado de una masa de aire polar, provocará un nuevo descenso de temperaturas en Querétaro, informó Javier Amaya, coordinador estatal de Protección Civil.

Ante estas condiciones, el funcionario llamó a la población a salir bien abrigada y mantener especial cuidado con niñas y niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas, al ser los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas.

También recomendó evitar el uso de calentadores al interior de las viviendas, debido al riesgo que representan, y recordó que cualquier situación de emergencia debe reportarse al número 911.

Respecto al pronóstico meteorológico, señaló que se esperan lluvias de ligeras a moderadas en la zona serrana, mientras que para el resto del estado no se contemplan precipitaciones.

Finalmente, recordó que Querétaro se encuentra en plena temporada invernal, por lo que pidió a la ciudadanía mantener las medidas de prevención y no bajar la guardia ante los cambios de temperatura