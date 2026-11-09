Cambio climático

Agujero de Ozono Alcanza su Nivel Máximo en 2026: ¿Qué Significa Esto para la Tierra?

Aunque la humanidad tomó medidas para revertir el daño en la capa de ozono, la NASA registró el séptimo mayor agujero en 48 años

Agujero en la capa de ozono en octubre de 2026El agujero en la capa de ozono alcanza tamaño récord, ¿qué riesgo tiene este fenómeno? Foto: NASA

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Agujero de la Capa Ozono Actualmente: Nivel Alcanza Máximo en 2026; ¿Qué Significa para la Tierra? | N+