Agujero de Ozono Alcanza su Nivel Máximo en 2026: ¿Qué Significa Esto para la Tierra?

El agujero en la capa de ozono llegó a su máximo anual entre los meses de octubre y noviembre. Según la NASA, se trata del séptimo agujero en la capa de ozono más grande registrado en 48 años. ¿Cuáles son los riesgos de este fenómeno? ¿Y por qué sigue vigente, si la humanidad tomó medidas para controlarlo?

Los inventores casi nunca son capaces de anticipar los efectos de sus invenciones. Los creadores del automóvil no anticiparon el tráfico. Tim Berners-Lee, quien construyó el Internet, no imaginó el arribo de los memes y el doomscrolling. Y, por desgracia, Frédéric Swarts no podría haber anticipado que su invento volvería común el hielo incluso en el trópico y, de paso, abriría una amenaza para la vida en la Tierra.

A finales del siglo XIX, el científico belga sintetizó unas moléculas conocidas como clorofluorocarbonos (llamados comúnmente CFC). La forma gaseosa de esta molécula es capaz de mover rápidamente grandes cantidades de calor. Esta característica le permitió reemplazar al amoniaco de los primeros refrigeradores.

La masificación de las neveras cambió de forma radical la rutina del planeta. La capacidad de conservar la comida a temperaturas bajas permitió obtener alimentos frescos traídos desde lugares lejanos y ayudó a poblar zonas vedadas por el calor. En México, los refrigeradores contribuyeron a que el puerto de Veracruz se convirtiera en la principal ciudad del estado, adelantando a las templadas Xalapa y Orizaba.

Pero estos beneficios tenían un efecto secundario mortal: cuando se liberan a la atmósfera, los clorofluorocarbonos destruyen al ozono, una molécula con tres átomos de oxígeno. Al respecto, Mario Molina, quien compartió el Nobel de Química con Frank Sherwood Rowland por descubrir esta amenaza, llegó a escribir:

“Nos alarmaba la posibilidad de que la liberación continua de CFC en la atmósfera pudiera causar una degradación significativa de la capa de ozono estratosférica de la Tierra”.

Los CFC estaban no solo en los refrigeradores: también se empleaban en los aerosoles, como en los desodorantes; se usaba como solvente industrial y en plásticos. Mario Molina y Sherwood Rowland hallaron el peligro mortal que atravesaba la Tierra. El ozono reacciona con la radiación ultravioleta, que daña el ADN de los seres vivos. Sin este gas en la atmósfera, la vida superficial no sería viable como la conocemos.

La alarma por el daño en la capa de ozono aterrizó en las mesas de los políticos, quienes firmaron el Protocolo de Montreal para mitigarlo. También llegó a las películas de ciencia ficción: en Robocop 2 se imaginaba un futuro donde asolearse más de 20 segundos exigía usar una gruesa capa de bloqueador azul.

Aunque la humanidad tomó medidas para combatir el agujero en la capa de ozono y eliminó los CFC de los refrigeradores, el daño continúa hasta el día de hoy. La atmósfera aún no se ha recuperado y cada primavera austral descienden los niveles de ozono en el polo sur, la zona más expuesta.

Ahora, la NASA ha anunciado que el agujero en la capa de ozono alcanzó su nivel máximo del año. Se trata del séptimo más grande en 48 años de monitoreo continuo. No obstante, aunque la zona donde se destruye el ozono abarcó 27 millones de kilómetros cuadrados, su profundidad no fue tan pronunciada como en otros años.

El agujero en la capa de ozono más extenso se registró en 2006 y la recuperación ha sido lenta: en 2018 se detectó por primera vez una notable recuperación. Los científicos anticipan que la atmósfera se recuperará completamente hacia el 2070. Para ese entonces, los niveles de ozono podría llegar a los registrados en 1980, antes de la popularización de los clorofluorocarbonos.

EDG