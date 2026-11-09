Detienen a Dos Presuntos Vendedores de Droga en el Centro de Monterrey

Dos jóvenes fueron detenidos por presuntamente vender sustancias ilícitas y alterar el orden público en calles del centro de Monterrey, Nuevo León. Entre las pertenencias de los sujetos fueron localizadas diversas dosis de droga.

Elementos de la Policía Monterrey mencionaron que ambos jóvenes fueron vistos cerca del Mesón Estrella aparentemente discutiendo y con una postura agresiva, por lo que intentaron acercarse para saber que era lo que ocurría.

Al nota la presencia de los elementos de seguridad, ambos jóvenes intentaron huir por las calles Aramberri y Colegio Civi. Fue metros más adelante donde la Policía de Monterrey logró capturarlos, por lo que procedieron a realizarles una revisión de rutina.

Entre las pertenencias de ambos sujetos fueron localizados 217 envolturas que contenían una sustancias similares a la cocaína y al cristal. Autoridades de inmediato procedieron a asegurar los dosis y a arrestar a ambas personas.

Los jóvenes fueron identificados como Jahír ’N’, de 18 años, y Brayan Francisco ’N’, de 25 años de edad. Ambos sujetos ya fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes para que se deslinde su situación legal.

Locatarios y vecinos del primer cuadro del municipio de Monterrey señalaron que cada vez es más común que se registren peleas en este punto, por lo que pidieron a las autoridades que se realicen más recorridos de vigilancia.