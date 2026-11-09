Seguridad

Detienen a Dos Presuntos Vendedores de Droga en el Centro de Monterrey

Los sujetos tenían una discusión cerca del Mesón Estrella, por lo que autoridades les realizaron una inspección

DetenidosLos sujetos llevaban dosis de droga durante su detención. Foto: Policía Monterrey

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