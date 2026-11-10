Sociedad

Retoman Labores en Juzgados Civiles de Saltillo tras Suspensión de Actividades

En la nueva ubicación se atenderán los casos de incumplimiento de contratos, arrendamientos, propiedad, deudas, títulos de crédito, daños y prejuicios, entre otras.

Retoman Labores en Juzgados Civiles de Saltillo tras Suspensión de ActividadesLa nueva sede esta ubicada en el bulevar Fundadores al interior de la Ciudad Judicial. Foto: N+

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