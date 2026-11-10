Retoman Labores en Juzgados Civiles de Saltillo tras Suspensión de Actividades

Las actividades judiciales en materia civil se reanudaron en la Ciudad Judicial de Saltillo, luego de poco más de una semana de suspensión de labores y plazos procesales, debido a la reorganización del Poder Judicial de Coahuila, que contempla la desaparición de cuatro juzgados tradicionales y su integración en un nuevo Juzgado Único Civil.

Durante la mañana de este lunes se retomó la atención a los usuarios y abogados en las nuevas instalaciones, ubicadas en el bulevar Fundadores, al interior de la Ciudad Judicial. La suspensión de actividades se mantuvo del 30 de octubre al viernes 6 de noviembre, periodo en el que se realizaron los trabajos de transición.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo el traslado de expedientes, mobiliario, personal y sistemas informáticos hacia la nueva sede, con el objetivo de concentrar en un solo órgano jurisdiccional los asuntos que anteriormente eran atendidos por los cuatro juzgados civiles tradicionales.

A partir de esta reorganización, el Juzgado Único Civil atenderá casos relacionados con incumplimiento de contratos, arrendamientos, propiedad y posesión, deudas y títulos de crédito, así como daños y perjuicios, entre otros procedimientos.