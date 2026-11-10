¿Qué Está en Juego para el Partido México vs Jamaica?

A tan solo unos días de que se juegue el partido México vs Jamaica, el primero de los dos que están programados para esta Fecha FIFA, el equipo mexicano ya se prepara para frontar su primera gran prueba bajo el mando de Rafa Márquez.

La Selección Mexicana buscará el boleto a las semifinales de la CONCACAF Nations League en los duelos contra Jamaica, eliminatoria que se jugará en formato a ida y vuelta, comenzando en Kingston y cerrando en Monterrey. Sin embargo, el Tricolor se juega más que un pase a semis, pues en realidad también está en juego la clasificación a la Copa Oro.

Y es que de acuerdo con la CONCACAF, los cuatro equipos que resulten ganadores de los Cuartos de Final también se clasificarán a la Copa Oro 2027, mientras que los cuatro equipos perdedores avanzarán a las Preliminares, es decir que si México llega a perder la eliminatoria frente a Jamaica, deberá buscar su pase al torneo del próximo año por la vía del repechaje.

Además, México es el vigente campeón de la Nations League, por lo que también está jugándose la defensa del título.

¿Cuándo se juega el primer partido México vs Jamaica de la Fecha FIFA?

La selección de Jamaica recibirá a su similar de México en Kingston, para disputar el primer partido de esta Fecha FIFA, el sábado 14 de noviembre. Ese día se juega el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Nations League. El encuentro está programado para comenzar a las 7:00 pm, tiempo del centro de México.