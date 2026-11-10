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¿Qué Está en Juego para el Partido México vs Jamaica?

La Selección Mexicana afronta su primer desafío oficial con Rafael Márquez, pues busca su boleto a otro torneo

Julián Quiñones después de jugar un partido del Mundial 2026 con la Selección MexicanaJulián Quiñones después de jugar un partido del Mundial 2026 con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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