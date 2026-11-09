Así Marcha la Tabla de la Liga MX Hoy: ¿Cómo se Jugaría la Liguilla al Momento?

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX está por terminar su fase regular para darle paso a la Liguilla. Se han jugado 16 de las 17 jornadas del certamen, pero aún así hay mucho por definir y mucho en juego de cara a la fecha final. Y es que a esta altura del campeonato no está definido quién será el líder de la tabla y aún hay varios equipos en la pelea por los últimos boletos a la 'Fiesta Grande'.

Luego de la Jornada 16, Cruz Azul ocupa el primer lugar con 32 puntos, pero América y Chivas están detrás con 30 unidades cada uno. Toluca y Atlas son los otros dos equipos que ya amarraron su cupo para la Liguilla. Por otro lado, clubes como Santos, León, Pachuca, Tijuana, Monterrey, Pumas y Querétaro se van a pelear por los tres lugares restantes.

Aquí te dejamos la tabla de la Liga MX y cómo se jugaría la Liguilla al momento.

¿Cómo va la tabla de la Liga MX hoy?

Luego de dieciséis jornadas disputadas —Querétaro y Monterrey tienen pendiente su partido correspondiente a la Fecha 14— el futbol mexicano de Primera División está casi listo para arrancar con los cuartos de final. Así es como se ve la tabla de posiciones previo a la Fecha FIFA de noviembre. Te dejamos a los equipos que, de momento, estarían dentro de la Liguilla.

Cruz Azul - 32 pts. América - 30 pts. Chivas - 30 pts. Toluca - 30 pts. Atlas - 30 pts. Santos - 25 pts. León - 23 pts. Pachuca - 22 pts.

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Liguilla al momento: Así se jugarían los cuartos de final del Apertura 2026

Si la Liguilla terminara hoy, así es como se darían los enfrentamientos para los cuartos de final del torneo Apertura 2026. Recordemos que solamente los primeros ocho lugares de la tabla se clasifican y que, en caso de empate, la posición en la tabla es el cirterio de desempate durante la fase de eliminación directa, misma que se juega a ida y vuelta.

Cruz Azul (1) vs Pachuca (8)

América (2) vs León (7)

Chivas (3) vs Santos (6)

Toluca (4) vs Atlas (5)

El equipo con mejor posición en la tabla tiene la ventaja de cerrar la eliminatoria jugando como local.