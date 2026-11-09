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Así Marcha la Tabla de la Liga MX Hoy: ¿Cómo se Jugaría la Liguilla al Momento?

A falta de una jornada hay varios equipos que aún luchan por entrar a la fiesta grande del futbol mexicano; el liderato también está en juego

Henry Martín y Alejandro Zendejas, jugadores del América, en un partido de Liga MXHenry Martín y Alejandro Zendejas, jugadores del América, en un partido de Liga MX | Foto: Reuters

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