Seguridad

Reanudan Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata; Definen su Medida Cautelar

Entre las posibilidades que se analizan se encuentra el arraigo domiciliario o su permanencia en un hospital psiquiátrico de Tampico

Reanudan Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata; Definen su Medida CautelarReanudan Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata; Definen su Medida Cautelar. Foto: FGJ

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El abogado de Dafne Zapata cuestiona la evidencia presentada para liberar a Danna Yanina 'N'.

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