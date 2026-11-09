Reanudan Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata; Definen su Medida Cautelar

La audiencia de Danna Yanina 'N', implicada en el caso de Dafne Zapata Quintos, se reanudó este lunes a las 12:30 del mediodía en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se determinará si continúa bajo prisión preventiva o si se le concede un cambio de medida cautelar que le permita seguir su proceso fuera del centro penitenciario.

Entre las posibilidades que se analizan se encuentra el arraigo domiciliario o su permanencia en un hospital psiquiátrico de Tampico, debido a su condición de salud mental.

Al respecto, el abogado de Alejandra Quintos, Álvaro Ávila Fonseca, señaló que, desde su perspectiva, los datos de prueba presentados no son suficientes para justificar que la imputada obtenga el beneficio de continuar su proceso bajo resguardo domiciliario. Además, destacó que todavía faltarían tres personas por detener por el feminicidio de la menor.

'Hasta este momento no vemos condiciones para que Danna pueda seguir su proceso en libertad. La defensa ha traído documentos bastos; sin embargo, consideramos que sus propios documentos les juegan en contra. Será un tema de valoración por parte de la jueza', Álvaro Ávila Fonseca, defensor de Alejandra Quintos.

Por su parte, la defensa de Danna Yanina, Carlos David Robles Rigueroa, mantiene la expectativa de que se autorice una modificación a la medida cautelar y que su representada pueda enfrentar el procedimiento judicial fuera de prisión.

'Todavía nos falta citar 50 datos de prueba que tenemos para irlos concatenando, para que, de acuerdo a la entrevista y al testimonio que ayer dio Dannita, en cuestión de poder acreditar todo sobre el riesgo', Carlos David Robles Rigueroa, abogado defensor de Danna Yanina.

Asimismo, al ser cuestionado sobre la condición de salud de la imputada, expresó que serán los especialistas quienes determinen su situación y consideró que debe priorizarse su salud.

Cabe señalar que la investigación del caso está integrada por 14 tomos, en los que se concentran los elementos recabados durante el proceso.