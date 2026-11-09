Brote de Varicela en Escuela Primaria Deja 21 Alumnos Contagiados en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Un brote de varicela afecta a la Escuela Primaria Estado de Tamaulipas, ubicada en el kilómetro 18, lado poniente de la Carretera Nacional, en Nuevo Laredo, donde se han reportado 21 alumnos contagiados y nueve familiares que también contrajeron el virus.

Docentes del plantel señalaron que desde el pasado 29 de octubre notificaron la situación a las autoridades del Distrito de Salud para el Bienestar, antes Jurisdicción Sanitaria Número 5; sin embargo, aseguran que no recibieron atención ni seguimiento oportuno.

La profesora Aidé Guadalupe Arriaga Martínez explicó que comenzaron a detectar los contagios cuando más de cinco alumnos de su grupo presentaron la enfermedad. Ante esta situación, aplicaron las medidas correspondientes para evitar que se propagara entre la comunidad escolar, entre ellas informar a los padres de familia que los menores debían permanecer en casa hasta mejorar su estado de salud.

La docente señaló que buscaron el apoyo de las autoridades educativas y sanitarias para recibir orientación sobre cómo actuar ante el brote, pues consideró que necesitaban información y recomendaciones de personal médico para atender adecuadamente la situación.

Indicó que fue hasta el fin de semana cuando recibieron una llamada, pese a que habían reportado los primeros casos desde finales de octubre.

De acuerdo con la información proporcionada, la escuela cuenta con 105 alumnos, de los cuales 21 han contraído varicela. Los docentes señalaron que también tienen conocimiento de otros planteles educativos que enfrentan situaciones similares de contagio en Nuevo Laredo.

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire, mediante partículas que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar, así como por contacto directo con el líquido de las ampollas. El virus puede propagarse desde uno o dos días antes de que aparezcan las lesiones en la piel y hasta que todas hayan formado costras, por lo que puede transmitirse incluso antes de que se identifiquen los primeros síntomas.

Es precisamente esta facilidad de transmisión la que favorece la aparición de brotes en espacios donde conviven varias personas, como las escuelas.