Salud

Brote de Varicela en Escuela Primaria Deja 21 Alumnos Contagiados en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Los maestros señalan que no han recibido el seguimiento esperado de las autoridades de Salud

Brote de Varicela en Escuela Primaria de Nuevo Laredo Deja 21 Alumnos ContagiadosDetectan Brote de Varicela en Primaria de Nuevo Laredo. Foto: N+

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Brote de varicela en escuela de Nuevo Laredo afecta a 21 alumnos y 9 familiares. Docentes exigen respuesta de autoridades sanitarias.

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