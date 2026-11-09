Accidentes

Atropellan a Cinco Personas Frente al Hospital General de Tijuana, Baja California

Un atropellamiento múltiple dejó a varios peatones con lesiones leves; el hecho movilizó a cuerpos de rescate

Atropellan a Cinco Personas Frente al Hospital General de TijuanaAtropellan a Cinco Personas Frente al Hospital General de Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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