Atropellan a Cinco Personas Frente al Hospital General de Tijuana, Baja California

Cinco personas resultaron lesionadas tras registrarse un atropellamiento múltiple frente a las instalaciones del Hospital General de Tijuana.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes 9 de noviembre, cuando una vagoneta Nissan Pathfinder de color negro embistió a los peatones. El conductor de la unidad, identificado como Ramón 'N', de 61 años de edad, fue señalado como el presunto responsable de los hechos por los agentes que atendieron el reporte.

Ante la emergencia, al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, rescatistas del Cuerpo de Bomberos y elementos de la Sección Tránsito de la Policía Municipal. Tras brindar la atención prehospitalaria en el sitio, los socorristas evaluaron a las cinco personas afectadas, clasificando sus lesiones como leves y que no ponen en riesgo su vida.

En la zona se desplegó un operativo vial por parte de las autoridades municipales con el objetivo de agilizar el tráfico vial, facilitar el traslado de los heridos y permitir que los peritos realicen los trabajos para determinar la responsabilidad legal del conductor detenido.

JMR