Tren de Carga se Descarriló a la Altura del Ejido El Henequén en Cajeme, Sonora

Un tren de carga descarriló la mañana de este lunes en Cajeme, a la altura del ejido El Henequén, donde ocho vagones se vieron involucrados y hasta los primeros informes no se tenía registro de personas lesionadas.



Autoridades locales de Protección Civil informaron que el percance ferroviario ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la locomotora transitaba de norte a sur, en la ruta Ciudad Obregón, Sonora-Los Mochis, Sinaloa cargado con material ferroso.



Al descarrilamiento, registrado en el km 203+200, acudió personal de la propia compañía de transporte de carga y de Protección Civil de Cajeme, para el levantamiento de los materiales y la evaluación de riesgos para la población.



Tras varias obras de maniobras, se reportó alrededor del mediodía la liberación de las vías y el levantamiento del total de materiales reciclables, que se habían desbordado de los furgones durante el incidente.



Autoridades locales descartaron la presencia de personas lesionadas y tampoco se registraron daños en las propiedades particulares del ejido.