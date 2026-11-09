Accidentes

Tren de Carga se Descarriló a la Altura del Ejido El Henequén en Cajeme, Sonora

Autoridades locales que acudieron al percance descartaron la presencia de personas lesionadas

Tren de Carga se Descarriló a la Altura del Ejido El Henequén en Cajeme, SonoraTren de Carga se Descarriló a la Altura del Ejido El Henequén en Cajeme, Sonora. Foto: CDO Noticias

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