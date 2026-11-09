INE Logra Acuerdo con Trabajadores de Módulos de Atención: 'Mañana Regresan a sus Actividades'

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) Blanca Cruz, informó en conferencia de prensa que hay una comitiva reunida con autoridades del órgano electoral, donde se lograron acuerdos, los cuales se van a formalizar.

Señaló que a partir de mañana se podrán retomar las actividades en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) , esto luego de que se alcanzó un acuerdo con los trabajadores que hoy iniciaron un paro nacional.

También indicó que es de atención inmediata las condiciones en las que trabajan, como baños limpios, insumos suficientes.

Sobre el aumento salarial explicó que hablaron con los trabajadores, y les prometieron:

"Vamos a revisar con la base mínima del 6% hasta dónde podamos crecerlo". Señaló que se acordó con los trabajadores que este aumento del 6% es una base mínima en el mediano plazo.

Indicó que antes deben esperar a conocer el impacto de la disminución presupuestal que la Cámara de Diputados hará al INE para 2027.

Respecto a los módulos que se vieron afectados con la suspensión de actividades, Blanca Cruz, dijo que cuentan con 841 módulos de atención ciudadana, y que para las personas que se vieron afectadas hoy con sus trámites, apuntó que se van reprogramar sus citas.

De estos módulos, 544 no operaron, siendo los estados de Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala, los más afectados

En tanto, 297 operan de manera parcial.

La consejera Carla Humphrey reconoció el trabajo de quienes atienden los Módulos de Atención Ciudadana. "Son la primera cara del INE con la ciudadanía". Y reiteró que todos los trámites se reanudarán mañana martes 10 de noviembre 2026.

Sobre la demanda de ajustar las largas jornadas laborales, la presidenta provisional del INE, dijo que estos "picos" son durante las elecciones, y que fuera de esto no "debe ser una constante", y que si esto sucediera se va a "corregir". Los trabajadores piden que sus días de descanso queden juntos, al respecto, Blanca Cruz, dijo que van a revisar cómo pueden ofrecer esto sin afectar a la ciudadanía.

Además, indicó que se giró un escrito para que se permitiera las libre de manifestación en las oficinas, sin represalia alguna.

El paro comenzó luego de que los trabajadores rechazaran el aumento salarial de 6% a partir de enero de 2027 para el personal con nivel FA1, anunciado por el instituto el domingo 8 de noviembre entre siete medidas para el personal de los módulos. Los trabajadores exigían un incremento mayor, además de trato digno, una jornada de lunes a viernes y mejores condiciones laborales. Hubo módulos cerrados en Veracruz, Sonora y Tamaulipas, y servicio limitado en Puebla y la Ciudad de México.

Durante la mañana de este lunes, decenas de trabajadores se manifestaron en el acceso principal de las oficinas centrales del INE, donde cerraron una vialidad y anunciaron una reunión con la presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz. Un representante del grupo había afirmado que no negociarían ningún punto de su pliego petitorio.

Cabe destacar que en la mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Consejo General del INE atender las demandas de los trabajadores.