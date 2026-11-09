Política

INE Logra Acuerdo con Trabajadores de Módulos de Atención: 'Mañana Regresan a sus Actividades'

El INE había ofrecido 6% de aumento desde enero de 2027; los trabajadores pedían 100%

INE Logra Acuerdo con Trabajadores de Módulos que Estaban en Paro NacionalTrabajadores del Instituto Nacional Electoral de los cinco distritos de Morelos se unieron al Paro Nacional en exigencia de mejoras salariales. Foto: Cuartoscuro

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