Inicia Cumbre COP31 en Turquía: ¿Qué Es y Cuál es la Problemática Climática a Abordar este Año?

Desde Antalya, Turquía, se realiza la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en donde se reúnen líderes mundiales, delegados, científicos y activistas de casi 200 países.

La cumbre climática arrancó este lunes 9 de noviembre y en N+ te contamos todo lo que debes saber sobre la trigésima primera edición.

Qué es la COP31. Es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y reúne a representantes de distintos países para buscar soluciones al calentamiento global. Es considerada una de las reuniones internacionales más importantes sobre el medio ambiente, pues en ella se discuten acuerdos y acciones para reducir la contaminación y enfrentar los efectos del cambio climático.

Este año, la COP31 se realizará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. Participarán presidentes, representantes de gobiernos, científicos, empresarios, jóvenes y organizaciones civiles de diferentes partes del mundo. Estas reuniones se realizan cada año desde 1995 y han permitido alcanzar acuerdos importantes, como el Acuerdo de París de 2015, que busca limitar el aumento de la temperatura del planeta.

¿De qué temas se hablará? Principalmente, de cómo reducir los gases contaminantes que provocan el calentamiento global, proteger a las comunidades ante sequías, inundaciones y tormentas, y conseguir recursos económicos para que los países puedan enfrentar estos problemas.

Estos son los temas que tratarán este año en la COP31. La agenda de este año está enfocada en traducir los compromisos previos en acciones concretas y verificables, bajo un ambiente de creciente presión económica por la inflación climática y los efectos del fenómeno de El Niño.

Estos son los puntos clave de la reunión de la COP31

Calentamiento global: Limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 °C.

Fenómenos naturales: Preparar a los países para enfrentar sequías, inundaciones y tormentas.

Contaminación: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Combustibles fósiles: Avanzar hacia el abandono del petróleo, carbón y gas.

Apoyo económico: Conseguir financiamiento para que los países en desarrollo puedan combatir el cambio climático.

Empleos y comunidades: Garantizar que la transición hacia energías limpias no perjudique a trabajadores ni comunidades.

Salud y alimentación: Atender los efectos del cambio climático en la salud y la producción de alimentos.

Energías limpias: Impulsar la electrificación de edificios, vehículos y otros sectores.

Manejo de residuos: Promover acciones para reducir la basura y la contaminación.

Ciudades más preparadas: Fortalecer la infraestructura urbana para enfrentar los efectos del cambio climático.

¿Cuál será el papel de México en la COP31? México participará activamente en la COP31 en Antalya, Turquía. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, confirmó la asistencia de la delegación mexicana.

Durante la participación de México en la PreCop31 en Fiji de octubre, la delegación mexicana delineó la agenda nacional:

Detalló que tendrán el objetivo de impulsar acuerdos más ambiciosos contra el cambio climático, exigir que los países cumplan sus compromisos y conseguir el financiamiento necesario para limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

También presentará sus propuestas nacionales, como la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y el Plan Nacional de Adaptación ADAPTA-MX, enfocados en reducir emisiones y preparar al país para enfrentar los efectos del cambio climático.

Otro de sus principales enfoques será promover la justicia climática y proteger a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas que sufren con mayor fuerza las sequías, inundaciones y otros fenómenos relacionados con el calentamiento global.

México también buscará fortalecer la cooperación internacional, impulsar una transición justa hacia energías más limpias y reconocer la importancia de proteger los océanos, la biodiversidad y los recursos naturales.

TLS