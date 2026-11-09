Cambio climático

Inicia Cumbre COP31 en Turquía: ¿Qué Es y Cuál es la Problemática Climática a Abordar este Año?

México tendrá una participación importante y este será la agenda que promoverá en la cumbre del clima

Turquía acogerá la cumbre climática COP31 en Antalya.Turquía acogerá la cumbre climática COP31 en Antalya. Foto: Reuters

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COP31 arranca en Antalya: México promueve justicia climática y transición a energías limpias. Descubre cómo el país busca proteger a comunidades vulnerables y enfrentar el cambio climático.

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