Sociedad

INAH Revela Nombre Original de Minanbé, Ciudad Maya que Estuvo Oculta Más de Mil Años

El lugar estuvo abandonado, sin embargo, expertos lograron descifrar el nombre original de este asentamiento prehispánico

INAH Revela Nombre Original de Minanbé, Ciudad Maya Virgen que Estaba OcultaMinanbé, sitio maya recién descubierto en Campeche. Foto: @INAHmx

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