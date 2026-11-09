INAH Revela Nombre Original de Minanbé, Ciudad Maya que Estuvo Oculta Más de Mil Años

Fue descifrado el nombre original de Minanbé, sitio maya recién descubierto en Campeche, así lo dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Apenas en el primer semestre de 2026 se reveló el descubrimiento de dicha zona arqueológica maya considerada como virgen, porque estaba oculta al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul.

Para acudir este lugar no había ninguna ruta, estaba intacto, y cuando los arqueólogos lo hallaron lo bautizaron “Minanbé”, que significa “No hay camino”.

“La relevancia de este hallazgo está en que nos permite pasar de la ubicación de un sitio a conocer parte de su historia: su nombre, uno de sus gobernantes y vínculos con otras ciudades mayas. Así, la investigación arqueológica amplía el conocimiento público sobre la organización política de esa civilización y la profundidad de nuestro pasado”, informó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

El lugar estuvo abandonado por más de mil años, sin embargo, expertos lograron descifrar el nombre original de este asentamiento prehispánico.

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Las piezas clave para lograr descifrar el nombre original de Minanbé fueron la Estela 7, un escalón del Conjunto B6 de Ocomtún, localizado a 40 kilómetros al noroeste de Minanbé.

En la Estela 7 como en el Altar 6, de Minanbé se muestra el registro de un gobernante de nombre “Suutz’”, que significa Murciélago; en el escalón del Conjunto B6 de Ocomtún. Se encontraron inscripciones del mismo personaje y su lugar de procedencia que es “Sakil”.

El INAH detalló en un comunicado que estos avances fueron presentados en Campeche, en cinco de 20 monumentos "donde hay información descifrada a partir de modelos fotogramétricos".

Expertos dieron a conocer que en el sitio de Minanbé con Ocomtún se obtuvo información de la civilización que podría renombrar como Sakil en maya que denota blancura.

HVI