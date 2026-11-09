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Chicharito Manda Mensaje a Cristiano Ronaldo por su Retiro con la Selección de Portugal

Ambos jugadores compartieron vestuario durante la temporada en la que el mexicano jugó con el Real Madrid

Chicharito Hernández junto a Marcelo y Cristiano Ronaldo en un partido del Real Madrid en 2015Chicharito Hernández junto a Marcelo y Cristiano Ronaldo en un partido del Real Madrid en 2015 | Foto: Reuters

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