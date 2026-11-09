Chicharito Manda Mensaje a Cristiano Ronaldo por su Retiro con la Selección de Portugal

Hace apenas unos días Cristiano Ronaldo anunció su retiro como jugador de la selección portuguesa de futbol. El astro de 41 años de edad comunicó que había tomado la decisión, poniendo fin a una carrera que abarcó seis Copas del Mundo e incluyó tres títulos europeos y el récord masculino de goles internacionales de todos los tiempos.

"Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional", dijo en un largo mensaje en video en redes sociales. "Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo", agregó.

Luego de este anuncio, el mundo del futbol se volcó en mensajes de agradecimiento y admiración hacia quien actualmente ostenta el récord de más goles en la historia de este deporte. Hoy, el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, se sumó a quienes elogiaron la carrera de Ronaldo, mandando un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

El mensaje del Chicharito Hernández a Cristiano Ronaldo

Javier Hernández, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, escribió un largo y emotivo mensaje para Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestidor en la temporada 2014-2015 en el Real Madrid.

"Cris, tuve la fortuna de compartir vestuario contigo y ver de cerca el enorme talento que tienes. Para llegar a donde has llegado no basta con disciplina. Hace falta dedicación, esfuerzo, perseverancia, resiliencia y también muchísimo talento", escribió el goleador mexicano, quien con motivo del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa, afirmó que admira al legendario atacante.

"Quería decirte lo mucho que te admiro y darte las gracias. Por lo que le has dado al futbol, por lo que aprendí siendo tu compañero y por demostrar que, incluso después de conseguir tanto, siempre se puede seguir buscando ser mejor".