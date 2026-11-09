Con Messi y Sin Cristiano Ronaldo: FIFPro Revela al Equipo del Año 2026

Hace apenas unos días FIFPro, la organización mundial que representa a las y los futbolistas profesionales —compuesta por más de 70 sindicatos nacionales de jugadores y que actúa en nombre de más de 70 mil jugadores y jugadoras en todo el mundo—, dio a conocer a los nominados para conformar el once ideal de 2026.

La lista de nominados la conformaron 26 futbolistas, quienes recibieron la mayor cantidad de votos de sus compañeros, esto gracias a su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, es decir durante la temporada anterior. En ese sentido, para ser elegibles, los jugadores debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese lapso.

A pesar de estar en los tramos finales de sus respectivas carreras, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo fueron parte de la lista de nominados para conformar el once ideal de FIFPro y hoy se dieron a conocer los resultados finales.

Equipo del Año de FIFPro 2026

Este año, cada futbolista votante eligió a los tres jugadores que, en su opinión, habían rendido mejor en cada posición: arquero, defensa, centrocampista y delantero.

El portero, los tres defensas, los tres centrocampistas y los tres delanteros que obtuvieron más votos en sus respectivas posiciones se ganaron un puesto en el World 11. La última plaza fue para el jugador de campo restante con mayor número de votos.

Así es como quedó conformado el once ideal de FIFPro 2026:

David Raya - Portero - Arsenal FC (España)

Pau Cubarsí - Defensa - FC Barcelona (España)

Achraf Hakimi - Defensa - PSG (Marruecos)

Nuno Mendes - Defensa - PSG (Portugal)

Jude Bellingham - Mediocampista - Real Madrid (Inglaterra)

Rodri - Mediocampista - FC Barcelona (España)

Vitinha - Mediocampista - PSG (Portugal)

Kylian Mbappé - Delantero - Real Madrid (Francia)

Erling Haaland - Delantero - Manchester City (Noruega)

Lionel Messi - Delantero - Inter Miami (Argentina)

Lamine Yamal - Delantero - FC Barcelona (España)

Cristiano Ronaldo terminó en el octavo lugar de votos entre los diez delanteros que conformaban la lista de nominados. El atacante de 41 años de edad obtuvo el 13.2% de los votos.

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Lionel Messi sigue rompiendo récords

El astro argentino Lionel Messi volvió a ser votado por sus compañeros de profesión para integrar el once ideal de FIFPro. Esta fue su primera aparición en el equipo del año desde 2023, ampliando así su récord histórico a 18 apariciones.

El atacante fue seleccionado por primera vez en 2007 y actualmente ostenta el récord del jugador con más selecciones a este reconocimiento con un total de 18.