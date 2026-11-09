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Con Messi y Sin Cristiano Ronaldo: FIFPro Revela al Equipo del Año 2026

Este reconocimiento es exclusivamente votado por jugadores profesionales; en esta ocasión votaron más de 19 mil 800 futbolistas

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante una ceremonia de premiación en 2012Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante una ceremonia de premiación en 2012 | Foto: Reuters

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