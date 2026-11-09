Sociedad

Continúa Paro del Poder Judicial Federal en Puebla Pese a Nuevos Acuerdos

Trabajadores del Sexto Circuito mantienen suspendidas las labores hasta que las modificaciones sean publicadas en el Diario Oficial

El Poder Judicial de la Federación en Puebla continúa en paro nacional.El Poder Judicial de la Federación en Puebla continúa sin actividades. Foto: N+

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Trabajadores del Sexto Circuito en Puebla mantienen paro hasta ver cambios en el Diario Oficial. La protesta podría retrasar procedimientos federales.

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