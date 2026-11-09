Continúa Paro del Poder Judicial Federal en Puebla Pese a Nuevos Acuerdos

El edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, continúa encadenado y sin actividades.

Trabajadores del Sexto Circuito mantienen suspendidas las labores como parte de una protesta nacional contra los nuevos mecanismos de evaluación del personal; a pesar de que ya se anunciaron modificaciones, permanecerán en paro hasta que el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 sea publicado en el Diario Oficial de la Federación

El paro comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando los empleados aseguraron los accesos con cadenas y candados; Las instalaciones amanecieron este 9 de noviembre nuevamente cerradas, sin atención al público ni movimiento habitual en las oficinas.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial aseguró que los exámenes programados para diciembre serán únicamente diagnósticos y no provocarán despidos.

La suspensión de actividades podría generar retrasos en audiencias, trámites y procedimientos federales.

Hasta el momento, los trabajadores no han anunciado una fecha para reabrir el inmueble y advierten que la protesta continuará hasta lograr acuerdos con las autoridades judiciales.

Cabe destacar que el pasado 7 de noviembre se llevó acabo una reunión en el edificio sede del Máximo Tribunal en donde participó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y los Comités Ejecutivos Nacionales de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Como parte de lo acordado, se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo.

Además, se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad.

Asimismo, también se acordó realizar mesas de trabajo permanentes para dialogar sobre asuntos específicos que sean motivo de preocupación de la base trabajadora a fin de lograr el normal funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Con información de N+

MCS