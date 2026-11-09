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Esta Semana Hay Aplicación Gratis de Vacuna en la UNAM: Horario y Lugar Exacto

La campaña estará abierta al público y se llevará a cabo durante cinco días

Esta Semana Hay Aplicación Gratis de Vacuna en la UNAM: Horario y Lugar ExactoCampaña de Vacunación en Ciudad Universitaria de la UNAM. Foto: CUARTOSCURO

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