Esta Semana Hay Aplicación Gratis de Vacuna en la UNAM: Horario y Lugar Exacto

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá esta semana una jornada de vacunación gratuita abierta al público en general, con la aplicación de dosis contra cuatro enfermedades: COVID-19, influenza, neumococo y sarampión.

La campaña contempla la aplicación de 100 mil vacunas gratuitas, con 25 mil dosis disponibles para cada uno de los cuatro padecimientos. Los biológicos fueron proporcionados por instituciones del sector salud, entre ellas la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE.

¿Qué vacunas aplicarán en la UNAM y quiénes pueden recibirlas?

De acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, las vacunas estarán disponibles bajo los siguientes criterios:

Influenza: para personas mayores de seis meses de edad.

COVID-19: vacuna Moderna, para personas mayores de seis meses.

Neumococo: para adultos mayores de 60 años que no hayan recibido esta vacuna durante los últimos dos años.

Sarampión y rubéola: para personas menores de 50 años que no hayan recibido esta dosis durante los últimos cinco años.

¿Cómo registrarse para recibir una vacuna gratis en la UNAM?

Las personas interesadas pueden realizar un registro previo a través de la página oficial de la Dirección General de Atención a la Salud

En el sitio deberán seleccionar la fecha y el horario para acudir. La UNAM organizará la atención en dos bloques, a las 9:00 y 11:00 de la mañana, con el propósito de agilizar el proceso.

El registro no es obligatorio, ya que también se habilitará una fila para quienes lleguen sin inscripción; sin embargo, las personas registradas tendrán acceso preferente.

La jornada está dirigida tanto a estudiantes y trabajadores de la comunidad universitaria como a cualquier persona interesada en recibir alguna de las vacunas disponibles.

El Mega Centro de Vacunación estará disponible del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La sede será el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, ubicado dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.