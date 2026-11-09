Seguridad

Detienen a Presunto Responsable de Homicidio en Consultorio Dental de Ciudad Juárez

El secretario de Seguridad Pública Municipal confirmó la captura del presunto autor material del crimen, ocurrido en octubre pasado en la colonia Chaveña

Capturan a presunto responsable de homicidioCapturan a presunto responsable de homicidio. Foto: SSPM

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Capturan al presunto responsable del asesinato en un consultorio dental de Ciudad Juárez.

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