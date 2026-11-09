

La mañana de este lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, anunció la detención del presunto autor material del homicidio de la copropietaria de un consultorio dental en Ciudad Juárez, identificado hasta el momento como Amador ‘N’.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre. Durante un aparente robo en un consultorio ubicado en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas, en la colonia Chaveña, una mujer fue asesinada con un arma de fuego por un sujeto armado que llevaba el rostro cubierto.

Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación también dieron a conocer la detención de Jesús ‘N’, señalado como presunto responsable de orquestar el robo al consultorio dental.

Sobre Jesús ‘N’ se informó que es dentista y que anteriormente trabajaba en el establecimiento donde ocurrieron los hechos, cuyo copropietario es esposo de la víctima, identificada como Martha Rosario G. S.