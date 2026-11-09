Homicidios

Padrastro Mató a Golpes a un Niño de Dos Años porque No Paraba de Llorar en Puebla

En San Martín Texmelucan, Gerardo 'N' agredió al menor mientras lo bañaba hasta provocarle lesiones que desencadenaron su muerte

Gerardo 'N' sentenciado a prisión por homicidio de un niño en San Martín Texmelucan.Gerardo 'N' sentenciado a prisión por homicidio de un niño. Foto: FGE Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Gerardo 'N' recibió a 35 años de prisión por matar a golpes a un niño de dos años que no dejaba de llorar. La justicia sigue su curso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Padrastro Mató a Golpes a un Niño de Dos Años porque No Paraba de Llorar en Puebla | N+