Padrastro Mató a Golpes a un Niño de Dos Años porque No Paraba de Llorar en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla sentenció a prisión a Gerardo 'N' también identificado como Luis Fernando 'N' tras resultar culpable en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un niño de dos años en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo a las investigaciones, el imputado de 27 años de edad vivía con en domicilio junto a su entonces pareja y el hijo de ella.

Fue el 15 de agosto de 2024 cuando el hoy sentenciado comenzó a agredir a golpes al niño de dos años porque no paraba de llorar mientras lo bañaba.

Como consecuencia de las lesiones, el niño presentó complicaciones graves y fue trasladado a un hospital, donde falleció al día siguiente.

Luego de poco más de dos años, concluyó el desarrollo del proceso penal y la valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por lo que este 3 de noviembre de 2026 se obtuvo una sentencia condenatoria en contra del imputado.

La autoridad judicial le impuso a Gerardo 'N' y/o Luis Fernando 'N' una pena de 35 años de prisión por homicidio calificado; asimismo, la reparación del daño económico y moral quedó a salvo para la etapa de ejecución de sentencia y se ordenó el pago del tratamiento psicológico y psiquiátrico para la víctima (madre del menor).

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará dando seguimiento al cumplimiento de la resolución judicial y a las medidas de reparación correspondientes.

Con información de N+

MCS