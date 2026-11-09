Ataque Deja Dos Muertos y Tres Heridos en Celaya, Guanajuato; Niña Está Grave

Un ataque armado en Celaya, Guanajuato, dejó dos hombres muertos y tres lesionados entre ellos una niña de dos años que presentó una herida en la cabeza.

El ataque ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde de este domingo en la comunidad Segunda Fracción de Crespo en la calle Ignacio Zaragoza entre Francisco I. Madero y avenida Guanajuato, en donde se escucharon al menos 10 disparos.

En el lugar murieron los dos hombres, uno de aproximadamente 55 años y otro de 25, además un hombre, una mujer y una bebé fueron trasladados para recibir atención médica urgente tras resultar heridas.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Pablo Muñoz, confirmó que se trataba de una familia originaria de un municipio cercano a Celaya, aunque no mencionó el nombre.

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Agregó que además tres personas que estaban presentes durante el ataque armado resultaron ilesas. Trascendió que el ataque fue perpetrado por dos personas a bordo de una motocicleta. De este hecho no se reportaron detenidos.