Homicidios

Ataque Deja Dos Muertos y Tres Heridos en Celaya, Guanajuato; Niña Está Grave

Dos personas a bordo de una motocicleta fueron los presuntos responsables del ataque, aún no han sido detenidos

Ataque Deja Dos Muertos y Tres Heridos en Celaya, Guanajuato; Niña Está Grave.Ataque Deja Dos Muertos y Tres Heridos en Celaya, Guanajuato; Niña Está Grave. Foto: La Crónica de Guanajuato/Facebook

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Fue en la comunidad Segunda Fracción de Crespo en donde se registraron los hechos, las víctimas son integrantes de una familia.

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