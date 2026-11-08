Una Joven Fue Asesinada a Balazos en Calles de Coronango en Puebla

Una mujer de aproximadamente 22 años de edad perdió la vida luego de una presunta agresión con arma de fuego, reportada en la calle Reforma Poniente, esquina con Amado Nervo, del municipio de Coronango en Puebla.

Así lo confirmó la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de la demarcación, luego de un llamado de la ciudadanía quienes reportaron a una mujer inconsciente.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación de Ambulancias y Servicios Médicos, quienes, tras la valoración correspondiente, confirmaron el deceso de una mujer de aproximadamente 22 años de edad.

La víctima fue cubierta con una sábana de color azul mientras la Policía Municipal notificó a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación.

Según las primeras diligencias se trataría de una agresión directa, sin embargo, será la autoridad ministerial la que determine con precisión la mecánica de los hechos.

Con información de N+

JAPR