Homicidios

Una Joven Fue Asesinada a Balazos en Calles de Coronango en Puebla

La víctima habría sido atacada a quemarropa durante la noche; las autoridades investigan el ataque directo

No hubo personas detenidas tras el asesinato.No hubo personas detenidas tras el asesinato. Foto: Facebook Asignación Periodística

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Una mujer fue asesinada en Coronango, Puebla. La agresión fue a quemarropa y las autoridades buscan esclarecer los hechos.

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