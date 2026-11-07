Asesinan a Dos Hombres con Arma Blanca Dentro de Taquería en Monterrey, NL

Un ataque con arma blanca dejó como saldo dos jóvenes sin vida y una persona herida al interior de la taquería 'El Trompo Regio', ubicada en la colonia Valle Verde, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho generó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad.

Fue en el cruce de la avenida San José Sur y la calle Carlos Barrera donde un grupo de personas que presuntamente consumían bebidas alcohólicas comenzaron una discución que escaló hasta las agresiones con un arma blanca.

Este ataque dejó como saldo dos personas sin vida y una más herida, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de autoridades de seguridad y paramédicos. Al llegar al punto, personal médico de inmediato trasladó a al sujeto lesionado al Hospital Universitario, donde ya es atendido por especialistas.

Autoridades de seguridad procedieron con el acordonamiento del lugar para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento las personas fallecidas no han sido identificadas, pero se trataría de dos jóvenes de entre 20 a 25 años de edad.

Minutos más tarde, autoridades señalaron que la persona herida se trataba del dueño del local, quien presuntamente sería responsable de ambos homicidios. Los elementos señalaron que el sujeto quedó bajo custodia, mientras que otro empleado más fue detenido.

Serán los agentes de investigación quienes soliciten los videos captados por cámaras de seguridad para determinar como sucedieron los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que esta movilización continúe durante las próximas horas, mientras se realiza el levantamiento de indicios.

Con información de Adriana Garcino | N+

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