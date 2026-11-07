Homicidios

Asesinan a Dos Hombres con Arma Blanca Dentro de Taquería en Monterrey, NL

Fue en el negocio 'El Trompo Regio', en la colonia Valle Verde, donde se reportó la muerte de dos jóvenes

TaqueríaAutoridades resguardaron la taquería para investigar el doble homicidio. Foto: N+

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