Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Barrio San Carlos en Monterrey, NL

La víctima fue atacada por dos sujetos armados frente a una plaza pública, sobre la calle Camino de la Pradera

MovilizaciónAutoridades de seguridad acordonaron la escena del crimen. Foto: N+

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