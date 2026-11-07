Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Barrio San Carlos en Monterrey, NL

Un hombre fue asesinado a balazos frente a una plaza pública ubicada sobre las calles Cefas y Camino de la Pradera, en la colonia Barrio San Carlos, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Según testigos, la víctima había sido atacada a balazos por dos jovenes, de 20 a 25 años de edad, quienes tripulaban una motocicleta. Luego de cometer el hecho, los presuntos responsables huyeron de este punto a toda velocidad.

A este lugar llegaron elementos de la Fuerza Ciivl, quienes localizaron el cuerpo del hombre sobre la plaza pública. Las autoridades de inmediato acordonaron el punto para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Minutos más tarde a este lugar llegaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes confirmaron que la víctima presentaba una herida de bala en la cabeza. Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado, pero tendría 35 años de edad.

Cerca de esta plaza pública se encuentran diversos locales, por lo que autoridades de investigación ya comenzaron con la búsqueda de cámaras de seguridad para tratar de identificar los presuntos agresores y poder localizarlos. Se espera que el cierre de la calle Camino de la Pradera continúe durante un par de hora más, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.