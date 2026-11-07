Seguridad

Liberan a Hombre Privado de la Libertad y Detienen a Uno de los Responsables en Culiacán

La víctima identificada como Joaquín es propietario de un taller de carrocería ubicado por la calle Pastor Rouaix

Liberan a Hombre Privado de la Libertad y Detienen a Uno de los Responsables en CuliacánLiberan a Hombre Privado de la Libertad y Detienen a Uno de los Responsables en Culiacán. Foto: N+

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