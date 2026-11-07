Liberan a Hombre Privado de la Libertad y Detienen a Uno de los Responsables en Culiacán

Un hombre de 45 años fue privado de la libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio y lo amenazó con armas de fuego, durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

La víctima, identificada como Joaquín, es propietario de un taller de carrocería ubicado por la calle Pastor Rouaix. De acuerdo con las autoridades, los responsables llegaron a bordo de una camioneta de modelo reciente, y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Tras el reporte al 911, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un operativo de búsqueda y localizaron la unidad cuando circulaba por la avenida Benjamín Hill y Arco Gótico, en la colonia Los Arcos, del sector Barrancos.

Durante la persecución, los militares impactaron el vehículo de los presuntos responsables, logrando detener su marcha y liberar a la víctima. Tres de los ocupantes escaparon, mientras que uno fue detenido.

Joaquín fue trasladado a un lugar seguro bajo resguardo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El detenido y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.