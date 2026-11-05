Seguridad

Sacerdote de Culiacán Fue Torturado Mientras Estuvo Privado de la Libertad en Sinaloa

El padre Clemente Morales presentaba múltiples golpes y quemaduras por lo que fue trasladado a una clínica

Sacerdote de Culiacán Fue Torturado Mientras Estuvo Privado de la Libertad en SinaloaSacerdote de Culiacán Fue Torturado Mientras Estuvo Privado de la Libertad en Sinaloa. Foto: Episcopado Mexicano

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