Sacerdote de Culiacán Fue Torturado Mientras Estuvo Privado de la Libertad en Sinaloa

El sacerdote Clemente Morales Topete, párroco de la iglesia de Cristo Resucitado, continúa bajo observación médica y presenta una evolución favorable, luego de haber sido privado de la libertad durante tres días, golpeado y sometido a quemaduras en distintas partes del cuerpo, informó la Diócesis de Culiacán.

A través de un comunicado, la iglesia detalló que el sacerdote fue reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 24 de octubre y regresó por sus propios medios el martes 27, cuando llegó conduciendo su camioneta a la casa parroquial.

De acuerdo con el reporte, el padre clemente presentaba múltiples golpes y quemaduras, algunas de ellas graves, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica especializada.

Aunque sus lesiones no ponían en riesgo inmediato su vida, continúa bajo vigilancia debido a las afectaciones físicas, psicológicas y emocionales que le dejó la agresión.

La Diócesis confirmó que el sacerdote fue privado de su libertad por un grupo de personas desconocidas y llevado a un sitio que no ha sido identificado, donde permaneció retenido durante tres días, recibió amenazas de muerte y fue golpeado y quemado mientras sus agresores le exigían información que, según lo referido, desconocía.

Sobre estos hechos, señaló que las investigaciones de las autoridades continúan abiertas, por lo que evitó adelantar conclusiones o proporcionar información que pudiera comprometer el proceso.

En el pronunciamiento, la iglesia católica condenó las agresiones, las torturas físicas y psicológicas, así como las privaciones ilegales de la libertad, y manifestó su solidaridad con las víctimas de violencia y las familias que continúan buscando a sus seres queridos en Sinaloa.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las estrategias de seguridad, búsqueda de personas desaparecidas y procuración de justicia, al señalar que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes para devolver la tranquilidad a la sociedad.

Finalmente, el obispo de Culiacán hizo un llamado a quienes generan violencia para que detengan las agresiones y respeten la vida, además de pedir a la ciudadanía actuar con responsabilidad en redes sociales y evitar señalamientos, especulaciones o comentarios que revictimicen al sacerdote y a su familia.