Anuncian Riesgo de Deslave en el Fraccionamiento Montemar en Ensenada, BC
Protección Civil Municipal notificó sobre el inminente peligro de los habitantes de una vivienda en la calle Tiburones
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Ante el riesgo inminente de un deslave en la calle Tiburones del fraccionamiento Montemar, en Ensenada, personal de Protección Civil Municipal acudió a la zona para notificar oficialmente a los habitantes sobre el peligro que representa continuar residiendo en dicho punto, al estar catalogado como zona de alto riesgo.
Las autoridades municipales informaron que la constructora debe responder y dar solución, debido a que la casa habitación del fraccionamiento no ha sido entregada oficialmente al Ayuntamiento de Ensenada.
Por su parte, los elementos de la corporación reiteraron el llamado a los propietarios a mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad, mientras se determina el procedimiento legal y técnico que la constructora deberá ejecutar para mitigar la inestabilidad del terreno.
JMR