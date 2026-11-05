Seguridad

Anuncian Riesgo de Deslave en el Fraccionamiento Montemar en Ensenada, BC

Protección Civil Municipal notificó sobre el inminente peligro de los habitantes de una vivienda en la calle Tiburones

Anuncian Riesgo de Deslave en el Fraccionamiento Montemar en Ensenada, BCAnuncian Riesgo de Deslave en el Fraccionamiento Montemar en Ensenada, BC | Foto: N+

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