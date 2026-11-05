Anuncian Riesgo de Deslave en el Fraccionamiento Montemar en Ensenada, BC

Ante el riesgo inminente de un deslave en la calle Tiburones del fraccionamiento Montemar, en Ensenada, personal de Protección Civil Municipal acudió a la zona para notificar oficialmente a los habitantes sobre el peligro que representa continuar residiendo en dicho punto, al estar catalogado como zona de alto riesgo.

Las autoridades municipales informaron que la constructora debe responder y dar solución, debido a que la casa habitación del fraccionamiento no ha sido entregada oficialmente al Ayuntamiento de Ensenada.

Por su parte, los elementos de la corporación reiteraron el llamado a los propietarios a mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad, mientras se determina el procedimiento legal y técnico que la constructora deberá ejecutar para mitigar la inestabilidad del terreno.

Personal de Protección Civil Municipal entregando la notificación de riesgo en la calle Tiburones | Foto: N+

JMR