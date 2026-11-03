Concluyen Operaciones de Albergues Habilitados por Lluvias en Ensenada, BC

Los dos refugios temporales habilitados en Ensenada durante la contingencia por lluvias concluyeron operaciones, luego de que las personas que permanecían albergadas dejaron las instalaciones para regresar a sus viviendas, informó el Gobierno Municipal.

El refugio del Gimnasio de Maneadero cerró después de que las cinco personas que permanecían en el lugar optaron por retirarse. Como parte del apoyo, elementos de la Policía Municipal trasladaron voluntariamente a una madre de familia y a su hija de un año hasta su domicilio, sin que se reportaran incidentes.

Previamente, el refugio temporal instalado en el Gimnasio Óscar ‘Tigre’ García también concluyó operaciones, debido a que ya no registraba personas albergadas.

La presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, destacó que la coordinación entre las Fuerzas Armadas, Protección Civil Municipal, el Sistema DIF Ensenada, Seguridad Pública y otras dependencias permitió brindar atención y resguardo a las familias durante la contingencia.

La alcaldesa señaló que ambos espacios ofrecieron protección a las personas que lo necesitaron y que las labores se desarrollaron sin incidentes.

Finalmente, informó que los refugios permanecerán listos para ser habilitados nuevamente ante cualquier emergencia relacionada con la temporada de lluvias y las condiciones meteorológicas.

APG