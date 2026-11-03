Desaparecidos

Localizan Nueva Fosa Clandestina en Miguel Alemán de Mexicali; Suman 49 Cuerpos este 2026

El descubrimiento incluye fragmentos de huesos, prendas de vestir y calzado

Localizan Nueva Fosa Clandestina en Miguel Alemán de Mexicali; Suman 49 Cuerpos este 2026Localizan Nueva Fosa Clandestina en Miguel Alemán de Mexicali; Suman 49 Cuerpos este 2026 | Foto: N+

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