Localizan Nueva Fosa Clandestina en Miguel Alemán de Mexicali; Suman 49 Cuerpos este 2026

La fosa clandestina número 25 fue localizada en la zona sur del polígono de conservación de Pronatura, en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali, donde fueron encontrados restos óseos, calzado y ropa interior tipo bóxer.

Entre los indicios recuperados destacan una mandíbula inferior, huesos de un brazo y una clavícula de aproximadamente 30 a 40 centímetros.

El hallazgo fue realizado por la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal y la Comisión Local de Búsqueda, con el apoyo de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Las labores se llevaron a cabo de manera paralela a la Jornada Estatal de Búsqueda. Con este descubrimiento, durante 2026 suman 49 cuerpos y restos humanos localizados en la zona.

Información Miguel Galindo

APG