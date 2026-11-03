Tráiler se Impacta contra Vivienda y Pobladores Arremeten contra Policías en Puebla

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Huejotzingo, Puebla, tras la colisión de un tráiler contra una vivienda donde, afortunadamente, sólo hubo daños materiales.

El incidente ocurrió al filo de la madrugada del martes 3 de noviembre en el camino a San Juan Pancoac, donde el conductor de la unidad pesada perdió el control y chocó contra el inmueble.

El ruido que generó la colisión alertó a los habitantes del domicilio, quienes salieron para tratar de detener al responsable.

Casi al mismo tiempo vecinos se concentraron en la vialidad hasta donde llegaron agentes de tránsito, quienes presuntamente liberaron al operador el cual era un menor de edad.

El diálogo se elevó de tono, llegó al intercambio de acusaciones y posteriormente a una riña entre vecinos en el acotamiento donde se siembra maíz; tras horas de discusión entre los policías y habitantes, la vialidad se liberó.

Hasta el momento no hay una postura oficial sobre el paradero del presunto culpable y la responsabilidad tras el choque.

Por otro lado, un accidente dejó sin vida a un joven identificado como Ángel Eduardo O. C. sobre la carretera federal 130 México-Tuxpan, en dirección a La Ceiba, antes de llegar a Jalapilla,

De manera preliminar se sabe que el hombre fue atropellado, sin embargo, sus familiares aún están en busca de respuestas.

De acuerdo a una publicación de su hermano Marco O. C., los policías municipales no le proporcionaron el nombre de los involucrados ni más detalles de lo sucedido.

Además, grabó el momento en el que presuntamente quien atropelló a la víctima era trasladado en una patrulla, esto agregó "Por favor ayuden a compartir esto"

Hasta el momento las autoridades no han emitido una postura, mientras que los dolosos piden justicia y que se esclarezca lo sucedido.

Con información de Jorge Cea

MCS