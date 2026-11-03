Accidentes

Tráiler se Impacta contra Vivienda y Pobladores Arremeten contra Policías en Puebla

El accidente ocurrió sobre el camino a San Juan Pancoac en el municipio de Huejotzingo, donde presuntamente los oficiales dejaron ir al responsable

Accidente de tráiler contra una vivienda en Huejotzingo, PueblaTráiler choca contra una vivienda en Huejotzingo, Puebla. Foto: Pao Gorzo

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Tráiler choca contra una casa en Huejotzingo, Puebla, y vecinos enfrentan a policías por presuntamente liberar al conductor.

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