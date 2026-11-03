Familia Resulta Lesionada tras Ataque de Abejas en Reynosa; Hay un Hospitalizado

Un padre de familia y sus dos hijos menores de edad resultaron lesionados tras ser víctimas de un ataque de abejas, siendo el hombre quien resultó mayormente afectado tras una posible alergia.

Los hechos ocurrieron en la Brecha La Retama, ubicada al sur de la Ciudad de Reynosa, entre los Fraccionamientos Los Olivos y Paseo de Las Flores.

De acuerdo al reporte recibido a la coordinación de emergencia, los tres afectados se encontraban en la búsqueda y recolección de metales para su venta, cuando sucedió el incidente. Estos fueron auxiliados por habitantes de Paseo de Las Flores e hicieron el llamado a las autoridades.

Debido a dificultades para respirar, el padre de familia fue trasladado a un hospital.

Por otra parte, en este mismo municipio trabajadores de la construcción solicitaron el apoyo de Protección Civil tras ser atacados por un enjambre de abejas en una vivienda en construcción, ubicada en el sector cinco del fraccionamiento Puerta Grande, en Reynosa.

De acuerdo con el reporte enviado a la Coordinación de Emergencias, los insectos comenzaron a atacar a los obreros luego de que intentaran retirarlos utilizando agua con jabón.

Al no conseguirlo y ante el riesgo que representaba el enjambre, solicitaron la intervención de las autoridades. Afortunadamente, en esta ocasión no se reportaron personas lesionadas.

Ante este tipo de situaciones, de acuerdo con los especialistas, lo principal es mantener la calma y alejarse rápidamente del área donde se encuentren las abejas, ya que los movimientos bruscos o intentos por espantarlas pueden provocar que el enjambre se torne más agresivo.

Se recomienda correr en línea recta, cubriéndose el rostro con la camisa o con las manos, evitando golpear a los insectos. No se debe buscar refugio en el agua, ya que las abejas suelen esperar a que la persona salga a la superficie. Lo ideal es entrar a un lugar cerrado, como una casa o un vehículo, y asegurarse de cerrar puertas y ventanas.