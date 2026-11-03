Accidentes

Familia Resulta Lesionada tras Ataque de Abejas en Reynosa; Hay un Hospitalizado

De acuerdo al reporte recibido a la coordinación de emergencia, los tres afectados se encontraban en la búsqueda y recolección de metales para su venta

Familia Resulta Lesionada tras Ataque de Abejas en Reynosa; Hay un HospitalizadoFamilia Resulta Lesionada tras Ataque de Abejas en Reynosa. Foto: N+

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Una familia en Reynosa fue atacada por abejas mientras recolectaban metales.

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