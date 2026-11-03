Campesino Muere Arrollado por Remolque en Gutiérrez Zamora, Veracruz

Un campesino de aproximadamente 45 años de edad murió tras ser arrollado por un remolque agrícola. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Lomas Chicas, del municipio de Gutiérrez Zamora, al norte de la entidad.

Trascendió que la víctima caminaba rumbo a su trabajo, durante este martes cuando el remolque que era jalado por un tractor se habría desprendido y terminó arrollándolo, posteriormente le cayó encima.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

El conductor del tractor huyó del lugar. Policías municipales acordonaron la zona, mientras personal ministerial y pericial realizó las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO de Papantla, ya que el ahora fallecido se encuentra en calidad de no identificado.