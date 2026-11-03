Accidentes

Campesino Muere Arrollado por Remolque en Gutiérrez Zamora, Veracruz

Paramédicos llegaron para brindar los primeros auxilios pero la víctima ya no contaba con signos vitales. El conductor de la unidad huyó

Campesino Muere Arrollado por Remolque en Gutiérrez Zamora, VeracruzEl conductor del tractor huyó del lugar. Foto: Bernabé Vallejo Olvera

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un campesino de 45 años fallece tras ser arrollado por un remolque en Veracruz. El conductor escapó.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+