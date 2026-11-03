Volcadura de Tráiler Provoca Rapiña de Carnes Frías en la Autopista Puebla-Orizaba

Un grupo de personas aprovecharon la volcadura de un tráiler para realizar la rapiña de carnes frías sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 228 en Cumbres de Maltrata.

El operador de la unidad perdió el control al volante y terminó provocando un fuerte accidente en el tramo Esperanza-Ciudad Mendoza, con dirección al estado de Veracruz.

La unidas pesada transportaba toneladas de carnes frías en una caja refrigerada que al momento del impacto terminó volcada y con severos daños materiales.

La mercancía quedó regada sobre el pavimento por lo que decenas de pobladores aprovecharon para sustraerla y llevárselas a casa.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de Guardia Nacional división Carreteras atendieron el accidente ocurrido sobre la autopista 150D y verificaron que el conductor no presentara lesiones que pusieran en riesgo su vida.

A pesar de la presencia de las autoridades, las personas continuaban realizando las acciones de rapiña; hecho que no dejó alguna persona detenida.

Cabe destacar que las personas incluso se apoyaron de cajas y bolsas para poder llevarse las carnes frías, hasta que finalmente la mayoría de la mercancía desapareció.

Este episodio pone evidencia la falta de respeto de la sociedad ante un hecho de emergencia, además, estas acciones pueden ser causa de una sanción al infringir la ley.

La autopista Puebla-Orizaba se vio afectada por varias horas, a pesar de que el cierre únicamente fue parcial; hasta que finalmente la unidad siniestrada fue retirada de la zona con el apoyo de una grúa.

Personal de conservación y mantenimiento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) realizó los trabajos de limpieza correspondientes y la circulación continuó con normalidad sin presentar alguna otra afectación.

El llamado por parte de las autoridades sigue siendo el respetar los límites de velocidad y revisar los vehículos antes de salir a carretera para prevenir incidentes.

Con información de N+

MCS