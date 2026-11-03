Accidentes

Volcadura de Tráiler Provoca Rapiña de Carnes Frías en la Autopista Puebla-Orizaba

Un grupo de pobladores aprovecharon el accidente a la altura del kilómetro 228 en el tramo Esperanza-Ciudad Mendoza para llevarse la mercancía

Se desata riña tras volcadura de tráiler en la autopista Puebla-OrizabaSe desata riña tras accidente en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: Facebook Chamucos México

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Accidente en la autopista Puebla-Orizaba; un tráiler volcado deja toneladas de carnes frías en el pavimento y provoca rapiña.

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