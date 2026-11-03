Sociedad

Diputados Aprueban Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta

La minuta que reforma la Ley del ISR establece nuevos controles sobre las deducciones fiscales, con excepciones para la industria automotriz y el sector de gasolinas y diésel

Diputados Aprueban Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR)Sesión en pleno de la Cámara de Diputado en México, 3 de noviembre de 2026. Foto: Cámara de Diputados
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