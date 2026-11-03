Sociedad

Borrón y Cuenta Nueva 2026: Ofrece Descuentos en Licencias y Revalidación Vehicular

Señalaron una reducción del 40% en el costo de las licencias particulares, así como facilidades de pago para regularizar adeudos de revalidación vehicular

Descuentos en licencias particulares y revalidación vehicularDescuentos en licencias particulares y revalidación vehicular. Foto: SSPE

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