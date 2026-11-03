Borrón y Cuenta Nueva 2026: Ofrece Descuentos en Licencias y Revalidación Vehicular

Como parte del programa 'Borrón y Cuenta Nueva', la Secretaría de Seguridad Pública del Estado inició la aplicación de descuentos en diversos trámites, entre ellos la expedición y renovación de licencias de conducir con una reducción del 40% durante noviembre.

La dependencia informó que las personas que ya cuentan con una cita serán atendidas conforme al horario programado. En tanto, quienes acudan sin cita podrán presentarse después de las 12:00 del mediodía, modalidad de atención que se mantendrá durante lo que resta del año.

Con este descuento, los costos de las licencias quedan en mil 144 pesos para una vigencia de seis años, 859 pesos para tres años y 353 pesos para un año.

Por otro lado, el programa también contempla descuentos y convenios de pago para contribuyentes que mantienen adeudos superiores a los 10 mil pesos por concepto de revalidación vehicular.

De acuerdo con la información proporcionada, para acceder a un convenio, los contribuyentes deben cubrir un anticipo del 20% del adeudo y liquidar el resto mediante mensualidades. Este beneficio también puede combinarse con los descuentos del programa: primero se aplican las rebajas correspondientes y, si el saldo pendiente supera los 10 mil pesos, es posible establecer un convenio de pago.