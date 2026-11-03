¿En Cuánto Cerró el Dólar Hoy Ante las Elecciones Intermedias de Estados Unidos 2026?

El dólar estadounidense ganó terreno frente al peso mexicano este martes 3 de noviembre de 2026, en una jornada marcada por las elecciones intermedias de Estados Unidos y la expectativa sobre el nuevo equilibrio político en el Congreso de ese país.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio interbancario cerró el día de hoy en 18.8385 pesos por dólar, frente a las 18.8037 unidades registradas al cierre del pasado viernes 30 de octubre. La diferencia representa un avance de aproximadamente 3.5 centavos para la divisa estadounidense.

Por otra parte, el tipo de cambio FIX publicado por Banxico para este martes fue de 18.7592 pesos por dólar. Esta referencia es distinta de la cotización interbancaria y de los precios de compra y venta que ofrecen las instituciones bancarias.

Durante las primeras horas de operaciones, el dólar llegó a cotizar por debajo de los 18.60 pesos. Sin embargo, conforme avanzó la jornada, el peso perdió terreno y la paridad alcanzó niveles cercanos a 18.84 unidades por divisa estadounidense.

El movimiento se registró mientras Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias, conocidas como 'midterms', en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

Los resultados son relevantes para los mercados porque la nueva composición del Congreso podría modificar el equilibrio político y legislativo durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Una eventual mayoría demócrata en la Cámara de Representantes podría funcionar como contrapeso a las propuestas de la administración republicana y modificar las expectativas de los inversionistas sobre las decisiones económicas y legislativas del gobierno estadounidense.

Sin embargo, los comicios no son el único factor que influye en el comportamiento de la moneda. Los operadores también siguen la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y los indicadores económicos de Estados Unidos, que pueden generar movimientos en los mercados cambiarios.

Cabe mencionar que en México, otro elemento bajo observación es la próxima decisión de política monetaria del Banco de México, programada para el jueves 5 de noviembre.

Los resultados electorales, las señales sobre las decisiones económicas de Estados Unidos y la postura de Banxico serán algunos de los factores que los inversionistas vigilarán para evaluar el comportamiento del dólar frente al peso durante los próximos días.

PT