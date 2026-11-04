Desaparecidos

Emiten Ficha de Búsqueda de Tres Jóvenes Hondureños por su Desaparición en Xalapa, Veracruz

Luego de ser reportada la no localización de Danis Rolando, Miguel Andrés y Yeferson, las autoridades dieron a conocer información para tratar de dar con su paradero

Emiten Ficha de Búsqueda de Tres Jóvenes Hondureños por su Desaparición en XalapaLos jóvenes fueron vistos por última vez en la capital del estado. Foto: CEBV

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Desaparecen tres adolescentes hondureños en Xalapa. Danis, Miguel y Yeferson podrían estar en riesgo. La Comisión Estatal de Búsqueda solicita colaboración ciudadana.

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