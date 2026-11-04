Emiten Ficha de Búsqueda de Tres Jóvenes Hondureños por su Desaparición en Xalapa, Veracruz

Tres adolescentes de nacionalidad hondureña fueron reportados como desaparecidos tras ser vistos por última vez en el municipio de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

La Comisión Estatal de Búsqueda (CEBV) emitió a través de sus redes sociales oficiales las fichas de búsqueda durante las últimas horas, en las que se establece que los tres jóvenes fueron vistos por última vez el pasado 2 de noviembre de 2026.

Se trata de los jóvenes Danis Rolando Membreño Hernández, de 14 años, Miguel Andrés George Cabrera, de 16, y Yeferson Iturbudes Perdomo Perdomo, también de 16 años de edad, quienes permanecen en calidad de no localizados.

De acuerdo con la información que se encuentra en su ficha de búsqueda, Danis Rolando mide 1.57 metros, tiene cabello castaño oscuro, corto y lacio, así como ojos café oscuro y es de tez morena clara.

Por su parte, se dio a conocer que Miguel Andrés mide 1.62 metros, tiene cabello castaño oscuro, corto y ondulado, es de ojos café oscuro y su tez es morena clara.

Finalmente, se informó que el joven Yeferson Iturbudes mide 1.68 metros, tiene cabello de color castaño oscuro, corto y lacio; también es de ojos café oscuro y de tez morena clara.