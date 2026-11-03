Buscan a Santiago Méndez Olide, Estudiante del CUCIénega Desaparecido en Jalisco

Santiago Méndez Olide, un estudiante del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara (UDG) fue reportado como desaparecido después de haber acudido a una entrevista de trabajo.

Cristina Olide Ángel, madre del joven de 21 años, está buscándolo desde el día de su desaparición el 30 de octubre.

“Es una angustia que no se la deseo a nadie. Ojalá que mi muchacho aparezca y aparezcan todos los que están en la misma situación, porque es algo que no acaba, yo tengo cuatro días que no sé de él y es el infierno”, manifestó Cristina.

El joven es estudiante de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, originario de Tototlán, Jalisco. Fue visto por última vez en la colonia Linda Vista, en Ocotlán, donde residía desde septiembre.

Lo último que su familia supo de Santiago, es que había contactado a una persona a través de redes sociales, con quien se reuniría ese día.

“Una persona lo contactó, le ofreció un trabajo diciendo que él se acomodaría a sus horarios, que les dijo ‘no te preocupes, sé que las clases te las mueve, yo me acoplo a tus horarios, nada más necesito que nos veamos en la pista de avionetas’”, indicó la madre.

Desde entonces, la familia de Santiago no pudo entablar comunicación con él. La Comisión Estatal de Búsqueda publicó una ficha y la UDG solicitó la colaboración para su localización.

Este 2 de noviembre, familiares, amigos y conocidos de Santiago, realizaron una manifestación pacífica del Centro de Tototlán hacia el CUCiénega.

Cabe señalar que el estudiante vestía una playera negra de cuello redondo y manga corta, pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis deportivos y una mochila color negro, el día de su desaparición.