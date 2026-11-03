Desaparecidos

Buscan a Santiago Méndez Olide, Estudiante del CUCIénega Desaparecido en Jalisco

El joven de 21 años desapareció cuando se reunión con una persona que conoció en redes sociales para una oferta de trabajo

SantiagoBuscan a Santiago Méndez, estudiante del CUCiénega desaparecido. Foto: Gobierno de Jalisco

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Santiago Méndez Olide, estudiante del CUCiénega, desapareció tras reunirse por una oferta de trabajo en redes. Su familia y amigos lo buscan desesperadamente

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