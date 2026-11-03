Veladoras de Ofrenda Provocan Incendio en Vivienda de Tehuacán, Puebla

Se reportó el incendio de una vivienda originado por veladoras colocadas en una ofrenda de Día de Muertos sobre la calle 2 Oriente en el municipio poblano de Tehuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron luego de que las veladoras alcanzaran una base de madera, lo que provocó que el fuego se extendiera al interior de la propiedad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán se trasladaron al lugar para atender la situación y realizar las maniobras necesarias para controlar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del inmueble.

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Los uniformados ingresaron a la vivienda y lograron rescatar a los animales que se encontraban en el interior, poniéndolos a salvo. Asimismo, consiguieron sofocar el fuego antes de que provocara mayores daños.

Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de emergencias municipales, las llamas fueron controladas sin que se reportaran personas lesionadas en el lugar de los hechos.

Con información de N+

GMAZ