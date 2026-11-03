Accidentes

Veladoras de Ofrenda Provocan Incendio en Vivienda de Tehuacán, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego del altar alcanzó unas bases de madera que propagaron las llamas en el inmueble de la calle 2 Oriente

Incendio Veladoras Ofrenda Día de Muertos Vivienda Calle 2 Oriente Tehuacán PueblaEl siniestro ocurrió en un inmueble de la calle 2 Oriente. Foto: Facebook Noticieros Contextos

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Veladoras en ofrenda de Día de Muertos desatan incendio en Tehuacán. Bomberos lograron controlar las llamas y rescatar a los animales, sin heridos en el lugar.

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