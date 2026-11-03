Familia Pierde su Vivienda tras Incendio en Tuxpan, Veracruz

Una familia de Tuxpan prácticamente se quedó sin casa y sin sus pertenencias, luego de que un incendio arrasara con su patrimonio. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

José María Castro, propietario del inmueble, explicó que en el domicilio habitaban cinco personas, entre ellas un menor de edad. Ahora, todos deberán enfrentar las consecuencias de haber perdido sus bienes.

"Ropa, documentos, cosas personales, de mi esposa y mías, pero gracias a Dios, no tenemos lesionados ni nada de eso." —José María Castro, afectado.

La vivienda se localiza en la calle Bugambilias, número ocho, esquina con Jazmín, en la colonia La Calzada. El afectado señaló que solicitó auxilio a través del 911; sin embargo, aseguró que la atención tardó, mientras las llamas consumían sus pertenencias.

Ante esta situación, la familia Castro apela a la solidaridad de los tuxpeños, así como a la intervención de las autoridades municipales, para obtener ayuda que les permita recuperar parte de lo perdido.

Para esta familia, el reto ahora será reconstruir su hogar y comenzar de nuevo, en medio de una tragedia que cambió su vida en cuestión de minutos.