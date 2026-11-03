Accidentes

Familia Pierde su Vivienda tras Incendio en Tuxpan, Veracruz

Los habitantes de un domicilio en la zona norte la entidad, perdieron parte de sus bienes tras un siniestro en la calle Bugambilias de la colonia La Calzada

Familia Pierde su Vivienda tras Incendio en Tuxpan, VeracruzEl siniestro dejó cuantiosos daños materiales en el domicilio donde habitan cinco personas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familia en Tuxpan pierde todo en un incendio. Sin heridos, pero con grandes pérdidas materiales, buscan la solidaridad de la comunidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+