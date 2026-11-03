Internacional

Cruzó la Selva del Darién, Enfrentó Osos Polares y Nadó 31 Días: la Historia de Karl Bushby

Desde la selva en el tapón de Darién hasta los hielos de Alaska, Karl Bushy recorrió 50 mil kilómetros antes de volver a su casa en Reino Unido

Karl Bushby tras volver a casaKarl Bushby, el hombre que caminó el mundo en 28 años. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+