Cruzó la Selva del Darién, Enfrentó Osos Polares y Nadó 31 Días: la Historia de Karl Bushby

El aventurero Karl Bushby ha vuelto a Inglaterra después de casi tres décadas de viaje recorriendo el mundo. El exmilitar finalizó este 2 de noviembre 2026, un recorrido de 50 mil kilómetros que culminó en la puerta de la casa donde creció.

Cruzó el tapón de Darién, que divide Centroamérica de América del Sur. Pasó por las estepas rusas y por el hielo en Alaska. Nadó el canal de la Mancha entre Francia y Reino Unido. Y todo este viaje lo realizó por sus propios medios.

Hace 28 años, al final del siglo anterior, Karl Bushby abrió un mapamundi y trazó su ruta, inspirado en su padre, quien preguntaba si era posible viajar a pie desde Londres a Nueva York.

Bushby no era un advenedizo. Por varios años había servido en el Regimiento de Paracaidistas del Ejército británico. Tenía una preparación muy superior a la del promedio para emprender un viaje de esta naturaleza.

También tenía una motivación personal: poco antes se había terminado su matrimonio. Salió con una tienda de campaña, unos cientos de dólares y una cámara fotográfica de plástico.

Su travesía comenzó en Chile. Desde ahí recorrió hacia el norte el continente americano. A través de Alaska cruzó hacia Rusia, China y Mongolia y después emprendió el viaje de regreso a Europa, donde cruzó a nado el mar Caspio durante más de 30 días.

A su regreso, cientos de seguidores le aclamaban en la plaza de su natal Hull. El hombre de 57 años agradeció a la multitud:

“Después de 28 años, no se puede pedir más que esto", dijo Karl Bushby a la multitud. Acto seguido siguió el camino hasta la casa familiar. Afuera le esperaban su madre, su hijo de 36 años y su nieta de 12.

Karl Bushby en Inglaterra. Foto: Reuters

“A veces, la monotonía es increíble. Estás en el desierto y el paisaje no cambia durante días o incluso semanas. Eso puede llegar a ser un poco alucinante. Lo mismo ocurre en el Ártico”, declaró el año pasado a la agencia Reuters.

Inicialmente, calculó que pasaría unos diez años de viaje. Pero no previó los obstáculos a los que se enfrentaría, desde un breve encarcelamiento en Panamá, hasta haber sido amagado con una pistola en México. También fue detenido por las autoridades rusas por cruzar la frontera ilegalmente y paró largo tiempo durante la pandemia.

Su aventura, conocida como Goliath Expedition, tenía una regla: no utilizar ningún medio de transporte, solo a pie.

Fueron 28 años de recorrido, donde caminó 50 mil kilómetros, atravesó 30 países y 4 continentes.

El 5 de octubre de 2026 cruzó nadando el canal de la Mancha y llegó a Reino Unido, para finalmente caminar más de 400 kilómetros hasta Hull, donde llegó este 2 de noviembre.

“Así es una odisea en el siglo XXI”, declaró Karl Bushby al periódico The Telegraph. Y añadió: “La mitad consiste, literalmente, en lidiar con estos problemas burocráticos y geopolíticos, no solo con los obstáculos medioambientales. Hay ocasiones en las que la solución es simplemente esperar”.

EDG