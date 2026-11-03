¿Quién Era Anita Maria Cetina? La Niñera que Murió en Accidente de Jet en Florida, EUA

Los videos del accidente aéreo ocurrido en inmediaciones de un vecindario en Palm Beach, Florida, se han vuelto virales. La caída en picada del jet privado en el que viajaba el empresario Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, y su familia fue descrita como “un misil”, por algunas personas que presenciaron la tragedia. La comunidad llora por las víctimas, entre ellas, la niñera Ana Maria Cetina.

La tarde del 1 de noviembre las autoridades recibieron la alerta por la caída de un aeronave y cuyo impacto habría causado un cráter. Las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), informaron que el jet salió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a las Bahamas, pero durante su trayecto perdió el control y se desplomó.

En tierra, el estruendo causó pánico. Luego, los habitantes observaron que el fuego consumió lo que estaba a su alrededor. Aunque no se reportaron personas de la comunidad lesionadas o sin vida tras el impacto, se tuvo que evacuar a alrededor de 600 habitantes de la zona.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que el accidente del Learjet 60 es una "tragedia horrenda". En tanto, la FAA, enviará un equipo para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, señaló.

Luego de diversas tareas se logró la identificación de las nueve personas que murieron en el accidente aéreo en Florida, entre ellas, Ana Maria Cetina, quien iba en el vuelo debido a que era parte de su trabajo.

Ella no formaba parte de la tripulación, pero su presencia ahí era clave, debido a que era la niñera de Emma y Charlie. de 4 y 2 años respectivamente. Las pequeñas que también iban en el jet eran hijas del empresario Adam Robinson y Helen Sharp.

“Anita Maria cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y era verdaderamente parte de la familia”, escribieron los familiares de las víctimas en un comunicado en conjunto.

Asimismo, indicaron que Ana Maria Cetina era muy profesional y dedicada, por lo que mostró un legado de amor y devoción incondicionales. Era originaria de Colombia y tenía 23 años, según medios colombianos.

Las otras víctimas son dos amigos cercanos a la familia Robinson: Charmi Fehr y Rachel Reed, así como la tripulación conformada por el capitán Jeff Gregory y la piloto Nathalia Gadelha.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente que ha dejado en shock a toda la comunidad. Las autoridades continúan con las investigaciones en la zona cero.

EPP