¿Quién Era Helen Sharp, Esposa de Adam Robinson Que Murió en el Accidente Aéreo de Florida?

Nueve personas fallecieron en un accidente aéreo en una zona residencial de Palm Beach, Florida. Entre las víctimas está la familia conformada por el empresario Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus dos hijos, así como su niñera, Ana María Cetina.

Este lunes, a través de un comunicado, familiares han identificado a las víctimas del mortal accidente ocurrido en la localidad de Greenacres. Un avión Learjet 60 se estrelló en un vecindario, en un accidente que no dejó sobrevivientes. La aeronave había salido de Texas con dirección a las Bahamas.

El padre de la familia era Adam Robinson, empresario y financiero. Tras haber trabajado en Lehman Brothers y Barclays Capital, fundó la empresa de software Retention.com.

Junto al hombre de 45 años viajaban su esposa, la artista Helen Sharp, y sus dos hijos, Charlie, de 4 años, y Emma, de 2. También viajaba con ellos Ana María Cetina, quien era su niñera. A bordo del avión Learjet 60 también viajaba una pareja conformada por Rachael Reed y Charmi Fehr.

Helen Sharp era una artista ceramista, esposa del empresario tecnológico Adam Robinson. Según el Palm Beach Post, tenía 40 años. Su familia la describió como una persona llena de vida, creativa y talentosa. Le encantaba viajar y vivió varios años en Buenos Aires, donde conoció a su esposo y fundó su empresa de relaciones públicas, Influential PR.

En su sitio web, Sharp explicaba que su cerámica se inspiraba en la naturaleza, en la belleza de los objetos cotidianos y en los lugares donde había vivido, entre ellos Asia, Sudamérica y Texas, donde creció.

Según WION News, dirigía la firma de comunicación Influential PR y era dueña de Helen Sharp Ceramics, un estudio de cerámica con sede en Aspen. Solía compartir su obra y su vida familiar en redes sociales, y el New York Post la describió como una ceramista que publicaba con frecuencia videos de sus piezas en Instagram.

“Estamos profundamente agradecidos con los equipos de primera respuesta, los investigadores y la comunidad del condado de Palm Beach por su atención, así como con todas las personas que nos han brindado su cariño”, la familia Robinson en publicación en Facebook.

En el mismo comunicado mencionan que también se solidarizan con las familias de los pilotos, quienes también fallecieron en el accidente: “Nuestros corazones también están con las familias de los pilotos, quienes atraviesan este duelo junto a nosotros”.

El piloto del vuelo ha sido identificado como Jeff Gregory, de 55 años, quien laboraba para la empresa East Coast Jets. Como copiloto viajaba Nathalia Filgueiras, quien tenía solo 20 años.

Imagen de accidente aéreo en Florida. Foto: Reuters

Su muerte fue confirmada por su madre, Camila Corteleti. Según explicó la mujer, su hija “amaba la libertad y ver el mundo desde una perspectiva diferente allá arriba”. Nathalia Filgueiras obtuvo su licencia como piloto cuando tenía apenas 17 años de edad y aún estudiaba la preparatoria.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó que todas las personas a bordo fallecieron durante el incidente. El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. Aún no se ha revelado la posible causa del siniestro.