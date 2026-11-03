Conagua Alerta por Nueva Zona de Baja Presión que Podría Evolucionar en Ciclón Winnie

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene una zona de baja presión en vigilancia ubicada en el Pacífico mexicano por su probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos días.

La zona de baja presión se ubica en el suroeste de la península de Baja California, aunque muy lejos de las costas nacionales, precisó el SMN.

Con corte a las 18:00 horas de este lunes, la zona de baja presión había incrementado a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene en 70% su probabilidad en siete días.

Se localiza a 2 mil 955 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora.

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De evolucionar a ciclón tropical, tendrían el nombre de Winnie, el vigesimoprimero de la temporada 2026.

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico giratorio que se forma sobre las aguas cálidas de los océanos tropicales o subtropicales, caracterizado por un centro de baja presión atmosférica y bandas de nubes en forma de espiral que producen lluvias intensas y vientos fuertes.

AMP