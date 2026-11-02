¿Cómo Estará el Clima Hoy en CDMX? Conagua Informa Si Habrá Lluvias o Bajas Temperaturas

Esta semana, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México afectarán algunas zonas del Valle de México, por lo que aquí te informamos si la Ciudad de México (CDMX) será una de las entidades con bajas temperaturas o lluvias hoy 3 de noviembre.

A través de su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo estará el clima este martes en la capital mexicana. A continuación, te brindamos todos los detalles.

También puedes consultar los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío número 4.

Y es que este sistema frontal se extenderá este día sobre la Mesa del Norte e interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida sobre el noreste y centro de la República Mexicana, propiciando rachas de viento de 30 a 50 km/h, lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

Mientras que la masa de aire frío que impulsará al frente originará un descenso en las temperaturas diurnas sobre el norte del país.

¿Frío o lluvia en CDMX?

El SMN advirtió que hoy en la Ciudad de México habrá cielo parcialmente nublado y ambiente frío durante la mañana.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado y sin lluvia. De igual manera, pronostico una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua añadió más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 9 y 11 grados; niebla y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 24 y 26 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 30 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; cielo despejado y rachas de viento de 20 km/h.

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Recomendaciones por frío

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección (SGIRPC) capitalina emitió diversas recomendaciones a la ciudadanía, como abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Además de evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie, así como ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), por su parte, aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

SPB