Fallece Arqueólogo Mexicano de 101 Años Reconocido por sus Investigaciones en Ciudades Antiguas

La arqueología mexicana perdió a uno de sus referentes en el estudio de las antiguas ciudades mesoamericanas. Jorge Angulo Villaseñor dedicó gran parte de su trayectoria a la investigación, protección y difusión del patrimonio cultural, además de participar en el desarrollo de la museografía en México.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el arqueólogo falleció el lunes 2 de noviembre de 2026, a los 101 años de edad. La institución compartió sus condolencias a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

En su reconocimiento, el INAH destacó las investigaciones de Angulo Villaseñor en sitios arqueológicos como Teotihuacán, Tlatelolco, Xochicalco y Monte Albán, así como su trabajo en la conservación y difusión del patrimonio cultural del país.

Durante la década de 1970, fundó el Museo Regional Cuauhnáhuac, actualmente conocido como Museo Regional de los Pueblos de Morelos, ubicado en Cuernavaca. También fue su primer director.

El instituto señaló que su legado intelectual y sus aportaciones a la arqueología mesoamericana permanecerán como referencia para las futuras generaciones. Asimismo, expresó sus condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a la comunidad académica.

Apenas un año antes de su deceso, en julio de 2025, el INAH y la Secretaría de Cultura le rindieron un homenaje nacional en el Museo Nacional de Antropología con motivo de su centenario de vida, celebrando su rigor académico y su calidez humana.

Mediante un mensaje institucional, el INAH subrayó que su vasta obra intelectual y sus metodologías de conservación continuarán siendo una referencia indispensable para las futuras generaciones de antropólogos y arqueólogos.