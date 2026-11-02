Sociedad

Fallece Arqueólogo Mexicano de 101 Años Reconocido por sus Investigaciones en Ciudades Antiguas

Su trayectoria incluyó trabajos en zonas arqueológicas como Teotihuacán, Tlatelolco, Xochicalco y Monte Albán

Fallece Arqueólogo Mexicano de 101 Años Reconocido por sus Investigaciones en Ciudades AntiguasFallece Jorge Angulo a los 101 Años; Reconocido por sus Investigaciones. Foto: INAH

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El INAH lamenta la pérdida de Jorge Angulo Villaseñor, quien a sus 101 años dejó una huella imborrable en la arqueología de Teotihuacán, Tlatelolco y más.

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