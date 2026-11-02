Sujeto Obligaba a Menor a Sostener Relaciones en Moteles de Puebla; Fue Sentenciado

Avelino 'N' de 37 años de edad fue sentenciado a más de 33 años en prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, en agravio de una menor de edad ocurrido en Puebla.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en febrero de 2020 el ahora sentenciado contactó a la víctima, quien tenía 17 años, a través de facebook. Posteriormente, en septiembre de 2021, la obligó a trasladarse a distintos moteles de la ciudad de Puebla para realizar servicios sexuales durante varios días.

Además, el 20 de septiembre de ese año, la forzó a sostener relaciones sexuales con él en un inmueble de la colonia Villa Encantada, como supuesto pago por los encuentros que había concertado.

Luego de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el 30 de octubre de 2026 se dictó la sentencia condenatoria gracias al trabajo de investigación con perspectiva de género desarrollado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Avelino 'N' fue sentenciado a 33 años y 9 meses de prisión al resultar penalmente responsable del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena.

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El fallo condenatorio también contempla una multa equivalente a 23,250 Unidades de Medida y Actualización (UMA), el pago de 3,000 UMA por concepto de reparación del daño moral, suspensión de derechos civiles y políticos, medidas de rehabilitación para el agresor durante su internamiento y la garantía de terapia psicológica integral para la víctima por el periodo que determine su tratamiento.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró su combate frontal contra la trata de personas y las diversas expresiones de violencia de género, implementando estrategias eficaces para llevar ante los tribunales y sancionar con rigor a quienes vulneren la libertad y dignidad de mujeres, niñas y adolescentes en la entidad.

Con información de N+

MCS