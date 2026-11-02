Seguridad

Sujeto Obligaba a Menor a Sostener Relaciones en Moteles de Puebla; Fue Sentenciado

Avelino 'N' fue declarado penalmente responsable por el delito de trata de personas en agravio de una mujer que tenía 17 años de edad en ese momento

Avelino 'N' sentenciado a prisión por trata de personas en agravio de una joven de 17 años.Avelino 'N' sentenciado a prisión por trata de personas. Foto: FGE Puebla

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Avelino 'N' sentenciado a más de 33 años en prisión por trata de personas en Puebla. La Fiscalía reafirma su lucha contra la explotación sexual.

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